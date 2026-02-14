La protagonista de Dirty Dancing posó en bikini a los 65 años y causó furor
Jennifer Grey compartió unas distendidas postales durante sus vacaciones en la playa. La actriz próximamente será parte de una secuela del recordado y popular musical.
En 1987, Dirty Dancing se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más grandes de aquella temporada, y gran parte del éxito de ese musical radicó en la notable química lograda entre los protagonistas de la película, Patrick Swayze y Jennifer Grey. Hoy, a casi cuatro décadas del estreno del film, la actriz posó en bikini en la playa durante sus vacaciones y su posteo se volvió viral.
Desde su perfil de Instagram, Grey compartió algunas postales y escribió: “Viaje de chicas muy atrasado con Tracy Pollan. Riendo como si estuviéramos en el instituto”. En las fotos, se puede ver a la artista que saltó a la popularidad en Dirty Dancing, acompañada por una amiga disfrutando del sol y el mar.
En la primera instantánea, se la puede ver a Jennifer Grey arrodillada sobre una manta playera luciendo una bikini negra y anteojos oscuros. En tanto que en la segunda imagen, la estrella de Dirty Dancing captó una selfie en primer plano de ella y su amiga, sin aplicar filtros en la foto para así ambas lucir absolutamente al natural.
Jennifer Grey, la diosa de Dirty Dancing deslumbró a sus fans en bikini
En la tercera postal, Grey lució espléndida con el mar de fonto y un traje de baño enterizo, y en la cuarta apostó por un autorretrato con su cabellera al viento, lentes de sol, musculosa y pañuelo atado al cuello.
Próximamente, Jennifer Grey será parte de una secuela de Dirty Dancing cuyo proyecto aún no tiene título definido. A lo largo de estas décadas, la actriz ha participado en numerosas producciones, mayormente para televisión, tanto en formato de largometraje como de serie.
Tras el arrollador suceso del musical que protagonizó junto a Patrick Swayze, a Jennnifer Grey le ofrecieron al poco tiempo repetir su rol en una segunda entrega, propuesta que ella rechazó porque le ofrecían un sueldo irrisoriamente inferior en comparación al que iban a destinar para el fallecido astro.