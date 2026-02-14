La protagonista de Dirty Dancing posó en bikini a los 65 años y causó furor

Jennifer Grey compartió unas distendidas postales durante sus vacaciones en la playa. La actriz próximamente será parte de una secuela del recordado y popular musical.

Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing, sorprendió a sus seguidores con un posteo. Foto: archivo.

En 1987, Dirty Dancing se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más grandes de aquella temporada, y gran parte del éxito de ese musical radicó en la notable química lograda entre los protagonistas de la película, Patrick Swayze y Jennifer Grey. Hoy, a casi cuatro décadas del estreno del film, la actriz posó en bikini en la playa durante sus vacaciones y su posteo se volvió viral.

Desde su perfil de Instagram, Grey compartió algunas postales y escribió: “Viaje de chicas muy atrasado con Tracy Pollan. Riendo como si estuviéramos en el instituto”. En las fotos, se puede ver a la artista que saltó a la popularidad en Dirty Dancing, acompañada por una amiga disfrutando del sol y el mar.

En la primera instantánea, se la puede ver a Jennifer Grey arrodillada sobre una manta playera luciendo una bikini negra y anteojos oscuros. En tanto que en la segunda imagen, la estrella de Dirty Dancing captó una selfie en primer plano de ella y su amiga, sin aplicar filtros en la foto para así ambas lucir absolutamente al natural.

Jennifer Grey, la diosa de Dirty Dancing deslumbró a sus fans en bikini Long overdue girls trip @tracy.pollan giggled like we were back in high school Jennifer Grey, la estrella de Dirty Dancing posó en bikini. Instagram @jennifergrey Long overdue girls trip @tracy.pollan giggled like we were back in high school (1) Jennifer Grey disfrutó del sol y la playa junto a una amiga. Instagram @jennifergrey En la tercera postal, Grey lució espléndida con el mar de fonto y un traje de baño enterizo, y en la cuarta apostó por un autorretrato con su cabellera al viento, lentes de sol, musculosa y pañuelo atado al cuello.

Long overdue girls trip @tracy.pollan giggled like we were back in high school (2) La protagonista de Dirty Dancing, espléndida en sus vacaciones. Instagram @jennifergrey Long overdue girls trip @tracy.pollan giggled like we were back in high school (3) Jennifer Grey se mostró en bikini a casi 40 años del estreno de Dirty Dancing. Instagram @jennifergrey Próximamente, Jennifer Grey será parte de una secuela de Dirty Dancing cuyo proyecto aún no tiene título definido. A lo largo de estas décadas, la actriz ha participado en numerosas producciones, mayormente para televisión, tanto en formato de largometraje como de serie.