La protagonista de Dirty Dancing posó en bikini a los 65 años y causó furor

Jennifer Grey compartió unas distendidas postales durante sus vacaciones en la playa. La actriz próximamente será parte de una secuela del recordado y popular musical.

Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing, sorprendió a sus seguidores con un posteo. Foto: archivo.

En 1987, Dirty Dancing se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más grandes de aquella temporada, y gran parte del éxito de ese musical radicó en la notable química lograda entre los protagonistas de la película, Patrick Swayze y Jennifer Grey. Hoy, a casi cuatro décadas del estreno del film, la actriz posó en bikini en la playa durante sus vacaciones y su posteo se volvió viral.

Desde su perfil de Instagram, Grey compartió algunas postales y escribió: “Viaje de chicas muy atrasado con Tracy Pollan. Riendo como si estuviéramos en el instituto”. En las fotos, se puede ver a la artista que saltó a la popularidad en Dirty Dancing, acompañada por una amiga disfrutando del sol y el mar.

En la primera instantánea, se la puede ver a Jennifer Grey arrodillada sobre una manta playera luciendo una bikini negra y anteojos oscuros. En tanto que en la segunda imagen, la estrella de Dirty Dancing captó una selfie en primer plano de ella y su amiga, sin aplicar filtros en la foto para así ambas lucir absolutamente al natural.

Jennifer Grey, la diosa de Dirty Dancing deslumbró a sus fans en bikini

Jennifer Grey, la estrella de Dirty Dancing pos&oacute; en bikini.

Jennifer Grey disfrut&oacute; del sol y la playa junto a una amiga.

En la tercera postal, Grey lució espléndida con el mar de fonto y un traje de baño enterizo, y en la cuarta apostó por un autorretrato con su cabellera al viento, lentes de sol, musculosa y pañuelo atado al cuello.

La protagonista de Dirty Dancing, espl&eacute;ndida en sus vacaciones.

Jennifer Grey se mostr&oacute; en bikini a casi 40 a&ntilde;os del estreno de Dirty Dancing.

Próximamente, Jennifer Grey será parte de una secuela de Dirty Dancing cuyo proyecto aún no tiene título definido. A lo largo de estas décadas, la actriz ha participado en numerosas producciones, mayormente para televisión, tanto en formato de largometraje como de serie.

Patrick Swayze y Jennifer Grey en la inolvidable Dirty Dancing

Tras el arrollador suceso del musical que protagonizó junto a Patrick Swayze, a Jennnifer Grey le ofrecieron al poco tiempo repetir su rol en una segunda entrega, propuesta que ella rechazó porque le ofrecían un sueldo irrisoriamente inferior en comparación al que iban a destinar para el fallecido astro.

