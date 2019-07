La pregunta de Vero Lozano que sorprendió a Berlín de "La Casa de Papel"

Pedro Alonso, reconocido por su personaje de Berlín en La Casa de Papel, está nuevamente en Buenos Aires promocionando la tercera temporada que se estrena el próximo viernes 19 de julio. El actor español fue invitado junto a Rodrigo de la Serna, que se sumó a la serie española, a Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano en la pantalla de Telefe.

La conductora expresó su fanatismo por la ficción y una de las primeras preguntas que le hizo al actor español fue cómo será su participación en la nueva temporada ya que en la anterior murió.

"Hay tres hipótesis que, por supuesto, no voy a develar", respondió el actor y detalló: "Una es que no me morí. Otra es que aquella serie que estaba autoconclusiva se vuelva a abrir y como la vida es milagrosa…". Antes de describir la tercera posibilidad sobre la aparición de su personaje, la charla se desvió para otro rumbo, hasta que la conductora sorprendió al español con una pregunta personal.

"Sé que te gusta esto del chamanismo y que alguna vez tomaste ayahuasca", aseguró Lozano. "¿Dónde leíste esto? ¡Qué sorpresa!", expresó Alonso y respondió: "Digamos que las culturas antiguas no me dejan indiferente. Me atrapan".

Entonces, explicó que está escribiendo una novela en la cual desarrolló "una regresión hipnótica en la que era Filipo en tiempos del imperio romano".

"Hay corrientes psicológicas que utilizan la hipnosis para diferentes cosas, como para aliviarte de una adicción, o entrar en una regresión a vidas pasadas. Pero si es verdad que el viaje fue de una intensidad inmensa. Llevo dos años con el pasado y no me dejó indiferente", continuó el actor.