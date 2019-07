La palabra de Catherine Fulop tras la polémica por su pedido para nacionalizarse argentina

"Estoy desconcertada", dijo Catherine Fulop después de que la jueza federal Martina Forns se excusara de intervenir en el pedido de la actriz venezolana que inició el trámite para nacionalizarse.

El motivo que dio la magistrada fue a raíz de las declaraciones públicas de "contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío". "Se ve que esa jueza ya me juzgó. La Justicia me ha condenado. ¿Qué va a hacer? Yo tuve unos malos dichos, de los cuales ya pedí perdón y pediré perdón las veces que sea necesaria", aseguró la artista cuyo nombre completo es Catherine Amanda Fulop García.

"Yo estaba hablando de otra cosa, de Venezuela", explicó luego sobre los dichos que tuvo con la comunidad judía y el Holocausto. "Estoy feliz viviendo acá, lástima esta especie de mancha. Y lo lamento. Todo fue por alzar mi bandera, por todo lo horrible que está pasando en Venezuela", analizó luego a través de un audio de WhatsApp que envió a Nosotros a la mañana.

"Pareciera que hay gente que me quiere callar. Que no le conviene que hable de un país con un Gobierno autoritario. Averigüen más sobre esta jueza y cómo ella hace un juicio de valor sobre algo que no tiene que ver con el otro hecho", agregó la actriz venezolana.

También aseguró que se retractará y pedirá perdón "las veces que sean necesarias" y que si no le brindan la nacionalización lo aceptará. "Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina, y siendo una persona de bien. Voy a seguir trabajando y nadie me va a parar en mi lucha por mi tierra, por mi país y por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y que ella pueda entender que lo que hice fue sin querer y que pedí perdón", concluyó Catherine Fulop.

En una entrevista radial en Cada Mañana, por FM Mitre, la artista había dicho, también en referencia a la crisis venezolana: "¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir kapos) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela".

Fuente: Teleshow