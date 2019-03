El emotivo reencuentro de Catherine Fulop con su familia de Venezuela

"Esto es lo que vivimos todos los venezolanes por estos tiempos. Las despedidas, los encuentros….".

Catherine Fulop vivió un emotivo fin de semana de carnaval al recibir la visita Maribel, una de sus hermanas que vive en Venezuela y que llegó a Buenos Aires para hacerle una sorpresa a su hija. Con la ayuda de su familia, la actriz le hizo creer a su sobrina que una vecina del country en el que vive quería que le diera clases de baile.

Tiziana -hija de Cathy y Ova Sabatini- fue la encargada de grabar las imágenes se vieron en el Instagram de la actriz que tiene 900 mil seguidores. "Hay una tipa en este country que parece que te ha visto que vos eres profesora de danza, y quiere que armes un grupo con las niñas. Ella debe pensar que vos vivís acá", fue la mentira que Cathy le dijo a su sobrina, que no entendía mucho.

"Le dije que viniera porque ibas a venir vos y que ibas a hablar con ella", incentivó Fulop mientras la joven mostraba dudas por lo que le planteaba su tía, mientras su prima la grababa sin que se diera cuenta.

Cuando la actriz invitó a la supuesta vecina, fue su hermana -y madre de su sobrina- quien apareció en escena generando que la joven se emocionara hasta las lágrimas. Cathy lloraba y aplaudía celebrando el reencuentro de su familia.

"Estos 20 años de régimen han logrado desmembrar las familias venezolanas todo nivel. No hay derecho. ¡Basta! Queremos estar todos juntos como siempre", escribió la ex modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Abrazadas y todas juntas, las Fulop miraron a cámara y enviaron saludos al resto de su familia, ya que mandarían el video a través de WhatsApp. "Venezuela unida. Sí, se puede", agregó en el posteo.

Recordemos que en noviembre de 2018, Fulop se había reencontrado con su madre que viajó desde Venezuela a Miami, en donde viven otras dos hijas, es decir, hermanas de Cathy. "Tengo hermanos en Venezuela a las que no veo hace seis años. También sobrinos nietos, que conocí cuando tenían un año y no los volví a ver… Son muchos años. Casi no puedo hablar cuando caigo en la cuenta del tiempo que hace que no los veo. No es nada fácil de manejar. Es una tristeza, una desgracia que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Nos robaron nuestro país", lamentaba en una entrevista exclusiva con Teleshow.

Y hace unas semanas, se mostró desesperaba porque habían operado a Jorge, uno de sus hermanos, en Venezuela de un tumor en la garganta y necesitaba un remedio para su recuperación que no estaba consiguiendo en su país natal.