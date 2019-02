Desesperado pedido de Catherine Fulop por su hermano en Venezuela

"Tengo hermanos en Venezuela a los que no veo hace seis años. También sobrinos nietos, que conocí cuando tenían un año y no los volví a ver… Son muchos años. Casi no puedo hablar cuando caigo en la cuenta del tiempo que hace que no los veo. No es nada fácil de manejar. Es una tristeza, una desgracia que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Nos robaron nuestro país".

En noviembre de 2018 Catherine Fulop lamentaba el presente de su Venezuela natal, país al que no viaja hace seis años. En más de una ocasión, la actriz se ha manifestado públicamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro y ayuda permanentemente a los integrantes de su familia que viven allí.

Las últimas horas, Cathy sorprendió a sus 900 mil seguidores de Instagram al publicar un pedido de ayuda por la salud de su hermano Jorge, que fue operado de un tumor en la garganta.

"Urgente. Para mi hermano en Venezuela, necesito con urgencia: Preveral con codeína, Pulmicort, Bromuro de ipratropio, Muclar en tabletas", escribió en el posteo mediante el cual solicita un remedio específico para que su hermano pueda continuar con el tratamiendo médico.

Mi gente, URGENTE!!! me toca a mi pedir medicamentos para mi hermano que ha sido operado en Venezuela de un tumor en la garganta. Si alguien sabe donde mi familia puede conseguir estos medicamentos ahi dejamos un teléfono. Gracias de corazón 🙏🏽🇻🇪 pic.twitter.com/7TouIXEmHh — Catherine Fulop (@catherine_fulop) 21 de febrero de 2019

"Si, mi gente. Me toca a mí pedir con urgencia estos medicamentos para mi hermano. Si alguien tiene información de dónde podemos conseguirlos, por favor, comunicarse con el teléfono que aparece en el posteo", agregó en la red social.

Además, utilizó su cuenta de Twitter para extender el pedido a los más de un millón y medio de seguidores. Allí, detalló al tipo de operación a la que se sometió su hermano. También compartió la receta médica con el pedido del medicamento.

El pedido de ayuda de Fulop llega en medio de Venezuela Live Aid, un megaconcierto que se organizó en Colombia en la frontera con Venezuela en el cual a lo largo de este viernes cantarán más de 30 artistas y será para ayudar al pueblo venezolano.