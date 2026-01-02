La noticia que golpeó a Daniela Christiansson horas después de dar a luz a Lando: "Con el corazón roto"

La esposa de Maxi López pasó de la felicidad absoluta por el nacimiento de su segundo hijo a la conmoción total por un incendio fatal en su tierra natal.

El 2026 comenzó con una dualidad emocional abrumadora para Daniela Christiansson. Apenas horas después de celebrar el nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Maxi López, la modelo sueca debió enfrentarse a una realidad devastadora que golpea a su país de origen.

Y es que, mientras acunaba vida en la intimidad de su hogar, Suiza lloraba una de las peores tragedias de su historia reciente. El contraste no podría ser más cruel. El 31 de diciembre, Daniela recibía al nuevo integrante de la familia; simultáneamente, en el centro turístico de Crans-Montana, un sitio ligado a los recuerdos más dulces de su infancia, un festejo de Año Nuevo terminaba en horror.

Un incendio en un bar local dejó un saldo provisorio de más de 45 muertos y 115 heridos, un suceso que la modelo no pudo ignorar a pesar de su reciente parto.

Un mensaje que mostró conmoción image Las palabras de Daniela en la difícil situación de su país. Créditos: Instagram Conmovida por las noticias que llegaban desde Europa, Christiansson utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión profunda, alejándose por un momento de las fotos familiares. "He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana", expresó la esposa del exfutbolista.

La rubia no pudo evitar emocionarse ante lo ocurrido. "Tener a mi recién nacido en brazos desde el 31 de diciembre me hace sentir aún más agradecida por cada respiración, por cada momento. La vida es frágil", escribió, enviando sus oraciones a las familias de las víctimas.