Daniela Christiansson presentó a Lando, el hijo que tuvo con Maxi López: el tierno mensaje

La esposa del exfutbolista enterneció a sus seguidores con las fotos de su pequeño bebé.

La flamante madre junto a su bebé. 

Foto: Instagram / @danielachristiansson

Daniela Christiansson finalmente presentó a Lando, el segundo hijo que tuvo con Maxi López. El bebé llegó en el último día del año y llenó de alegría a toda la familia que esperaba con emoción el nacimiento del pequeño.

Maxi López viajó a Europa días atrás para estar presente y acompañar a su esposa en los días previos al nacimiento. Daniela Christiansson, por su lado, realizó un emotivo posteo para presentar al bebé y llenó de ternura las redes sociales.

"No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y comenzar el año. Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando, y feliz año nuevo a todos ustedes", expresó la esposa del exfutbolista en su cuenta de Instagram.

El tierno posteo de Daniela Christiansson tras la llegada de Lando

Maxi también compartió un tierno posteo junto a su hijo: "¡Bienvenido, Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando, que llegó para agrandar el equipo".

Nacimiento hijo de Maxi López
Lando junto a su padre y su hermanita.

Wanda Nara expresó toda su felicidad por la llegada de Lando y lo hizo en la publicación de Maxi López: "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina", expresó la empresaria.

