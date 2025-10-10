La Negra Vernaci lapidaria con algunas integrantes de LAM: "¿Cómo va a decir que no tiene bótox?"

La icónica figura radial desató incisivas críticas contra el exitoso ciclo de chimentos al referirse a los retoques faciales de las panelistas y el conductor.

El estudio de LAM (América TV) se transformó en el blanco de una picante lluvia de críticas propinada por la Negra Vernaci. La influyente locutora utilizó su espacio en la radio para encender una polémica sobre los retoques cosméticos, la apariencia física y el universo mediático. Con su habitual franqueza y estilo desenfadado, la presentadora inició la ofensiva con una declaración que resonó como un dardo directo hacia las integrantes del ciclo de espectáculos, allí expresó: "Yo tengo la cara lavada", aludiendo de manera inequívoca a las modificaciones estéticas de las angelitas y su obsesión por la juventud.

Entre carcajadas y comentarios punzantes, la locutora propuso un listado hipotético de las figuras del panel con más procedimientos faciales. La humorada rápidamente tomó un tinte más personal al nombrar a algunas de las integrantes. "Para mí, la más botoqueada es Matilda Blanco", afirmó sin tapujos. Luego, continuó añadiendo: "Marcela Feudale no tanto, pero Yanina Latorre tiene muy bien puesto el bótox". Estas aseveraciones, pronunciadas con total desparpajo, generaron una inmediata repercusión en el programa de Ángel De Brito.

El enfrentamiento de la Negra Vernaci y Ángel de Brito Elizabeth Vernaci liquidó a algunas integrantes de LAM y al propio Ángel De Brito Elizabeth Vernaci liquidó a algunas integrantes de LAM y al propio Ángel De Brito. Video: LAM (América TV) Lejos de bajar el tono, la personalidad radial subió la apuesta y defendió su propia imagen ante aquellos que la señalan por supuestos procedimientos estéticos. Con la mira puesta directamente en el presentador del ciclo, Vernaci rechazó de plano las acusaciones. "A mí me están calumniando con bótox ajenos. Hacete cargo de todo lo que tenés en la cara", le increpó directamente a Ángel de Brito, a quien, en tono de chicana, rebautizó como "Marcelo de Brito", haciendo referencia a Marcelo Tinelli.

Los dardos de la conductora sacudieron el estudio de LAM La animadora no limitó sus críticas a las figuras del programa en cuestión, sino que extendió sus punzantes observaciones hacia otros colegas de la industria. En un tono de burla, advirtió sobre los peligros del exceso de intervenciones. "Si se siguen haciendo cosas van a quedar con la cara de Polino o de Burlando", ironizó entre risas, señalando a dos figuras mediáticas conocidas por su presencia en los medios. Su postura, aunque presentada con humor negro, subrayó una crítica más profunda a la tiranía de la belleza artificial en la televisión.