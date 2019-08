La mujer que denunció a Osvaldo Laport contó detalles de lo sucedido

La dueña de un bar acusó a Osvaldo Laport de no que querer pagar una cuenta de 3500 pesos.

Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando el actor viajó a la provincia de San Luis para presentarse con la obra Rotos de Amor y tras la función, fue a un bar con sus compañeros donde protagonizó el escándalo que derivó en una posterior denuncia policial.

En Los Ángeles de la Mañana el periodista Ángel de Brito leyó la denuncia contra el actor donde Alejandra Camargo, la dueña del bar, dice que Laport llegó al lugar pasadas las 4 de la mañana con un grupo de colegas del elenco de su obra para tomar cognac y whisky de primeras marcas.

La denunciante contó que la gente le pedía fotos al actor, que accede al pedido del público presente, y a la hora pide la cuenta y le solicita al mozo que le hicieran el descuento.

Le ofrecen pagar menos, pero el actor le dice al mozo que no iba a pagar la cuenta porque ya se había sacado fotos con la gente del lugar y que le fuera a cobrar "el que tuviera huevos".

La dueña denunció que al acercarse a preguntar por qué no quería pagar, Laport contestó que le pusiera un precio a las fotos y ella le explicó que en el lugar no hacían ese tipo de canjes.

"En ese momento él me agarra del brazo y me manifiesta que él tiene huevos y que no iba a pagar la cuenta", señaló la mujer en una nota con Pamela a la tarde, que dice haberle respondido que ella tenía ovarios más grandes que los huevos de él.

Finalmente ella le pidió que paguen toda la cuenta sin el descuento que gentilmente ella había hecho y se retiren, pero el actor y su comitiva se fueron sin pagar.