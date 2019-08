Grave denuncia contra Osvaldo Laport tras un incidente en un restaurante de San Luis

Alejandra Camargo, dueña de un restaurante en San Luis, denunció en la Comisaría Nº 1 al actor Osvaldo Laport por violencia. El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, cerca de las 4 y media de la mañana.

Él actor estaba en esa provincia haciendo la obra Rotos de amor y después de la presentación fueron con otros integrantes del electo a tomar algo a un lugar muy conocido en la zona. Allí tomaron unas copas, él se sacó fotos y los dueños lo invitaron a un VIP.

En un momento determinado, el actor les habría pedido una atención, un canje, y los dueños le dijeron que no tienen en su local esa metodología.

Las cámaras de seguridad registraron el episodio violento entre el actor y la mujer que lo denunció.

"Él dijo que se sacó fotos y que no iba a pagar la cuenta. Nosotros le dijimos que no hacíamos canje y que ya le habíamos hecho un descuento. Cuando vuelve el mozo, me dice lo que le dijo (Laport): 'Si hay alguien que tenga huevos que vaya a cobrarle la cuenta o si no que vaya Alejandra (ella)'. Y yo fui", dijo Alejandra Camargo en diálogo con el periodista de espectáculos Ángel de Brito.

"Cuando me acerco le digo: 'Disculpe, ¿tiene algún problema? Descuento ya le hicimos y lo recibimos bien'. Y él me dice: 'Yo me saqué fotos acá y mis fotos valen’. Y me dice que les ponga un precio. Yo no sabía qué precio y le dije que pague la cuenta. Entonces, en un momento dado, me toma del brazo y me dice: 'Yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huevos bien grandes'. Me dejó helada", resumió la denunciante.

"Después, Laport cruzó palabras fuertes con mi marido porque a mi esposo le molestó que me falte el respeto. Lo sacó la seguridad y se puso medio tensa la cosa", concluyó la mujer.

Por su parte, ante las consultas periodísticas, Laport agradeció la oportunidad, pero se excuso de hacer declaraciones por el momento.