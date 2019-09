La lista de los ganadores de los premios Emmy

“Games of Thrones” se alzó anoche con 12 estatuillas en la 71° edición de los Premios Emmy, que se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de la ciudad de Los Ángeles, pero no logró batir el esperado récord de convertirse en la serie más galardonada en una misma noche.

La superproducción basada en la novela de George R.R. Martin se quedó con el premio al mejor drama, además de convertirse en la serie con más estatuillas de la historia, con un total de 59; sin embargo sus protagonistas Kit Harington y Emilia Clarke no alcanzaron el reconocimiento a los mejores actores.

Más allá de la cantidad de estatuillas obtenidas por esta serie, los grandes ganadores resultaron “Chernobyl”, con 10 galardones; “The Marvelous Mrs. Maisel”, con 8; “Freesolo”, con siete; y “Fleabag”, con 6.

Esta última se alzó con el premio a la mejor comedia, en tanto que su creadora, guionista y protagonista Phoebe Waller-Bridge dio el batacazo al imponerse a Julia Louis-Dreyfus como la mejor actriz de comedia, quien quedó en la puerta de convertirse en la intérprete con más Emmy de la historia.

Por su parte, “Chernobyl” se coronó como la mejor serie limitada, mejor dirección y mejor guión, entre las estatuillas más preciadas.

Billy Porter y Jodie Cormet fueron los mejores intérpretes por sus roles en “Pose” y “Killing Eve”, respectivamente, en tanto que Bill Hader fue elegido el mejor comediante por “Barry”.

La lista de ganadores:

Mejor actor de reparto en serie cómica

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor guión de comedia

"Fleabag"

Mejor dirección de serie de comedia

"Fleabag"

Mejor actor de comedia

Bill Hader ("Barry")

Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Mejor programa de competencia

"Rupaul"

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Patricia Arquette ("The Act")

Mejor dirección de serie limitada

Johan Renck ("Chernobyl")

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Mejor guión de serie limitada o película

"Chernobyl"

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Jharrel Jerome ("When They See Us")

Mejor película para TV

"Bandersnatch / Black Mirror"

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Michelle Williams

Mejor serie de edición limitada

"Chernobyl" (HBO)

Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Peter Dinklage ("Game Of Thrones")

Mejor guión de serie de serie dramática

"Succession"

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner ("Ozark")

Mejor actor principal en serie dramática

Billy Porter ("Pose")

Mejor dirección en serie dramática

"Ozark"

Mejor actriz principal en serie dramática

Jodie Comer ("Killing Eve")

Mejor serie cómica

"Fleabag" (Prime Video)

Mejor serie dramática

"Game Of Thrones" (HBO)