La Joaqui rompió el silencio sobre Tiago PZK y habló sobre el cruce polémico con Luck Ra

La Joaqui habló por primera vez tras el cruce por redes que tuvo con su ex y decidió referirse a la relación que mantiene con Tiago.

La separación que en principio había sido en buenos términos entre La Joaqui y Luck Ra tuvo un giro inesperado que hizo estallar el escándalo. La expareja se cruzó fuertemente por las redes sociales con duros comunicados y finalmente la artista decidió romper el silencio en televisión.

Desde el programa de Moria Casán fueron a buscar la palabra de la cantante, quien no tuvo problemas en hablar con el cronista y fue contundente respecto a toda la polémica que se generó durante las últimas semanas: "Estoy espectacular, trabajando mucho", sentenció respecto a su actualidad tras separarse.

El periodista le consultó sobre si estaba en pareja con Tiago PZK y ella se sinceró en medio de los rumores: "No, no, por favor". El fin de semana ella compartió un momento con el artista y con la familia de El Noba y las imágenes claramente se viralizaron debido a que se los está vinculando románticamente.

La Joaqui rompió el silencio y habló de todo en el programa de Moria Casán La Joaqui también habló sobre los posteos de Luck Ra y fue muy clara con sus declaraciones: "Es muy difícil desvincularse en el plano que sea, cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda. Cero rencor. No lo veo hace meses. Solo le deseo que sea feliz… Cuando uno acepta irse de un lugar, tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue".

La Joaqui habló en medio de la polémica y el rumor de romance con Tiago PZK. Captura de video / Telefe. Cuando la consulta giró a la publicación en la que Luck Ra hizo énfasis en que está saliendo con un "ex amigo" de él, ella fue tajante: "No veo sus redes, la verdad. No tengo nada malo para decir de él. No quiero ser grosera".