Luis Ventura contó por qué decidió publicar en Twitter las fotos del cuerpo sin vida de Natacha Jaitt, actitud que fue repudiada por miles de personas además del Colectivo de Actrices y Dolores Fonzi al tiempo el titular de la fuerza de seguridad bonaerense desafectó al comisario que sacó las imágenes y las filtró a la prensa.

"Natacha en vida me dijo que estaba amenazada, ella negó consumir cocaína y ella en vida me dijo si pasa algo sacá todo para afuera", aseguró en el programa Incorrectas, de América.

"La foto habla. El epígrafe de esa foto fue 'investiguen'. Estaban en las redes sociales ya las fotos", se justificó.

"La publiqué porque consideré que no iba a dañar. Igual, es irrisoria respecto a lo que ella había publicado de su vida, su familia y su intimidad. Ella me lo pidió en vida", insistió.

Luego dio más detalles: "Me dijo 'Luis, estoy amenazada'. Me habló de las mafias, que la estaban persiguiendo, del poder que la estaba acorralando, y de un montón de gente. Vi videos donde un hombre termina baleado de 33 balazos, muerto en la puerta de su casa. Me lo mostró ella. No estaba jugando con nenes de pechos".

El periodista volvió a decir que "esto que hice lo pidió ella en vida" y acotó: "También me pidió otras cosas. Es una mujer para trabajó para el servicio de inteligencias, según lo que me dijo. Ahora si me mintió no lo sé".

Por último, decidió no involucrarse en una polémica con Fonzi. "No voy a decir nada porque ella siempre mostró una actitud rebelde respecto a estos manejos", opinó. Tras el rechazo generalizado, Ventura borró el tuit con las imágenes del cadaver.