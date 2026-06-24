La increíble coincidencia del 24 de junio: el día trágico que unió para siempre a Carlos Gardel y Rodrigo Bueno

Con 65 años de diferencia exacta, el "Zorzal Criollo" y el ícono cordobés perdieron la vida de forma imprevista y en la cumbre de sus carreras.

Existen jornadas en el calendario que parecen estar marcadas por un designio invisible. Entre la cultura y la música popular argentina, el 24 de junio representa una fecha de profunda significación y asombro. Con una diferencia exacta de sesenta y cinco años, este día albergó las pérdidas más conmocionantes de la historia artística local: la muerte de Carlos Gardel en 1935 y la partida de Rodrigo Alejandro Bueno en el año 2000.

El final del mito del tango en Colombia: así murió Gardel El siniestro aéreo en Medellín terminó con la vida del máximo exponente del tango en la plenitud de su carrera mundial. Libro "Vida de Gardel". La primera gran herida para el cancionero rioplatense se abrió en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Colombia. Carlos Gardel, quien había transformado el tango en un fenómeno de exportación internacional a través de sus discos y películas, se encontraba en medio de una exitosa gira latinoamericana.

Los restos de Gardel descansan en el Cementerio de la Chacarita, sitio de peregrinación constante para tangueros de todo el mundo. Archivo El 24 de junio de 1935, la aeronave en la que se trasladaba colisionó contra otro avión durante la maniobra de despegue. El "Zorzal criollo" falleció a los 44 años junto a su comitiva, incluido el célebre letrista Alfredo Le Pera. Su multitudinario funeral en Buenos Aires consolidó el nacimiento de un mito resumido en la icónica frase: “Cada día canta mejor”.

Así fue la muerte de Rodrigo: la noche en que se apagó el cuarteto El Potro Rodrigo revolucionó la industria del entretenimiento y transformó el cuarteto en un fenómeno de alcance nacional. Archivo Décadas más tarde, la historia volvió a repetirse con una llamativa similitud en su crudeza. La madrugada del 24 de junio de 2000, Rodrigo Bueno regresaba de brindar un concierto en City Bell. El cantante, que había logrado federalizar el cuarteto cordobés llenando trece estadios Luna Park de manera consecutiva, perdió el control de su camioneta Ford Explorer en la autopista Buenos Aires-La Plata.

El impacto fatal ocurrió a sus 27 años, una edad ligada a grandes mitos internacionales de la música. En el siniestro también perdió la vida Fernando Olmedo, hijo del recordado humorista Alberto Olmedo.