La importante decisión que tomó Elina, la mendocina esposa de Eduardo Costantini: ¿qué hizo?

La mujer de 35 años, casada desde el 2020 con el empresario, reveló un importante paso en su vida y no dudó en compartirlo: los detalles.

La historia de amor entre Elina y el empresario y fundador del MALBA, Eduardo Costantini, de 79 años, sumó un capítulo tan simbólico como polémico. La filántropa decidió dar un paso definitivo en su unión: incorporó oficialmente el apellido Costantini a su documento de identidad.

La decisión, que fue tramitada en Argentina y ya figura en su DNI, no es un gesto menor. Ocurre en un año clave para la pareja, tras el nacimiento de su primera hija, Kahlo Milagro Costantini, en enero de este año y luego de cinco años de matrimonio.

image Eduardo y Elina Costantini. Instagram Este cambio legal ha sido interpretado de dos maneras diametralmente opuestas. Para el círculo íntimo y la propia Elina, se trata de un "avance personal y emocional", una forma de consolidar el lazo que la une a su esposo y a su hija, permitiendo que la familia comparta un mismo nombre.

Sin embargo, desde el inicio de la relación, la diferencia de 44 años de edad ha sido el centro de un fuerte debate público. Para una gran parte de la opinión pública, que ha seguido la relación con escepticismo. En redes sociales, la noticia reavivó los comentarios que adjudican el vínculo a un interés más allá de lo romántico.

¿Qué dijo Elina tras la decisión? image La familia Costantini. Instagram Ajena a la polémica, Elina ha centrado su discurso público en la consolidación de su familia. Tras el nacimiento de su hija, a quien buscaron durante años, escribió: “Somos tan felices de tenerte, beba de Dios, tan buena, tan santa. Te esperamos años y sos el resultado del amor de nuestras vidas”.