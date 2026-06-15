"Gaspi" falleció el domingo luego de un accidente aéreo entre dos helicópteros y, lamentablemente, todas las personas que iban a bordo perdieron la vida. Mario Pergolini quedó totalmente en shock al enterarse de la noticia y conmovió a todos con sus palabras.

El conductor decidió hablar en su programa de radio en Vorterix tras lo ocurrido con uno de los youtubers más queridos de Argentina: "Lo que me puso mal fue lo de "Gaspi", lo de "Gaspi" me mató ayer".

Pergolini decidió contar la intimidad de una charla que tuvo con él meses antes: "Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con "Caiga Quien Caiga" y siempre me decía que 'hay que volver a hacer lo que hacías antes'".

La reacción de Mario Pergolini al enterarse de la trágica muerte de "Gaspi" La fuerte reacción de Mario Pergolini al enterarse de la trágica muerte de "Gaspi" "La verdad es que cada vez que veía algunos de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía una creatividad super interesante", confesó Mario Pergolini sobre la parte profesional de "Gaspi".