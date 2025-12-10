La fuerte indignación de Luis Ventura tras una grave fake news sobre su familia: "Por mis hijos mato"

El reconocido periodista de espectáculos estalló en vivo luego de que circulara información falsa que le causó gran dolor. Un duro mensaje a los responsables.

El reconocido periodista y conductor Luis Ventura protagonizó un momento de profunda indignación durante la emisión de A la tarde (América TV). Su encendido descargo se originó a raíz de la viralización de una noticia completamente falsa que comprometía la salud de su hijo menor, Antoñito. Esta supuesta primicia, que carecía de todo sustento y que incluso insinuaba una tragedia personal, llevó al comunicador a denunciar públicamente una posible "operación" en su contra, asegurando que buscará a los responsables por vías legales.

La verdad detrás de la fake news que afectó a Luis Ventura La cadena de mentiras que circuló masivamente en redes sociales y sitios web de dudosa procedencia no sólo afirmaba que el niño atravesaba un cuadro clínico delicado, sino que, en una maniobra aún más repudiable, ponía en su propia boca una supuesta confirmación del peor escenario. Ventura, visiblemente afectado, señaló que esta situación de angustia se había extendido por “48 hs”. Además de desmentir categóricamente la información, el panelista advirtió con firmeza: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta gente, que debe haber responsables. Ojalá que nunca los encuentre porque por mis hijos, mato”.

La bronca del presidente de APTRA escaló al notar que la fake news había usado imágenes antiguas de cuando su hijo estuvo internado y fue sometido a intervenciones quirúrgicas. Este hecho doloroso y privado se instrumentó para generar clicks. Remarcando su límite, enfatizó: “Yo me la banco, los estoy esperando. Con los pibes no, bajo ningún punto de vista”, dejando claro que la difamación personal tiene un límite infranqueable cuando se trata de sus afectos. La utilización de ese material sensible ha exacerbado su determinación de llevar el caso a la Justicia.

La advertencia de Luis Ventura a los responsables Explosivo descargo de Luis Ventura por fake news sobre la salud de su hijo Antoñito Explosivo descargo de Luis Ventura por fake news sobre la salud de su hijo Antoñito. Video: A la tarde (América TV) Ventura profundizó su teoría sobre el origen de esta maniobra, sosteniendo que no se trata de un simple error, sino de un ataque planificado. “Estoy indignadísimo, no tengo dudas de que es una operación porque debo haber metido el dedo en la llaga en algún momento...”, sentenció, sugiriendo que la fake news es una represalia profesional. Este tipo de ataques, que apelan a la sensibilidad y el dolor familiar, son considerados por el periodista como una cobardía inaceptable dentro del debate público.