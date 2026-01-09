La fuerte denuncia contra Pocho Lavezzi: la suma millonaria que reclama su exasistente y los polémicos motivos

Martín Dominici, el hombre que acompañó al jugador desde sus inicios en San Lorenzo hasta su retiro, inició una causa judicial millonaria: los detalles.

Mientras el "Pocho" Ezequiel Lavezzi intenta mantener un perfil bajo tras un año de altibajos personales, un nuevo escándalo estalla en el ámbito judicial. En el programa A la tarde (América TV), revelaron que quien fuera su asistente personal durante casi dos décadas, Martín Dominici, ha decidido llevar al exfutbolista ante la justicia con un reclamo económico de 500 millones de pesos.

El vínculo, que comenzó en 2005 cuando Lavezzi todavía vestía la camiseta de San Lorenzo de Almagro, trascendió lo profesional para convertirse en una relación de extrema confianza. Sin embargo, lo que parecía una lealtad inquebrantable terminó en una batalla legal que promete sacar a la luz detalles desconocidos de la vida privada del exdelantero de la Selección.

Crónica de los hechos Embed - La fuerte denuncia contra Pocho Lavezzi: la suma millonaria que reclama su exasistente, Martín Dominici Según detalló el periodista Luis Bremer, Dominici no era un empleado administrativo común. Su función era la de un facilitador total: desde pagar servicios domésticos y coordinar mudanzas, hasta realizar trámites de alta confidencialidad. "Su función terminó siendo la de una mano derecha: buscarlo, llevarlo al aeropuerto, encargar bienes y hasta llevar dinero a amigos, familiares o novias", explicaron en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

La demanda hace hincapié en la disponibilidad absoluta que el asistente brindó durante 19 años. Dominici se mudó a cada ciudad donde el Pocho fue transferido: vivió en Nápoles, París y hasta en China. Se trataba de un trabajo "full time" sin horarios establecidos, donde la línea entre la amistad y la subordinación laboral se volvió difusa, pero legalmente exigible.

El "gancho" del asistente: inmuebles, autos y poder total Ezequiel Pocho Lavezzi 8.jpg El Pocho Lavezzi. Créditos: Archivo MDZ Uno de los puntos más impactantes de la denuncia es el nivel de acceso que Dominici tenía al patrimonio de Lavezzi. De acuerdo a la información brindada en América TV, el asistente tenía poder de firma para comprar autos e inmuebles a nombre del futbolista.