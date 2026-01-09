La fuerte denuncia contra Pocho Lavezzi: la suma millonaria que reclama su exasistente y los polémicos motivos
Martín Dominici, el hombre que acompañó al jugador desde sus inicios en San Lorenzo hasta su retiro, inició una causa judicial millonaria: los detalles.
Mientras el "Pocho" Ezequiel Lavezzi intenta mantener un perfil bajo tras un año de altibajos personales, un nuevo escándalo estalla en el ámbito judicial. En el programa A la tarde (América TV), revelaron que quien fuera su asistente personal durante casi dos décadas, Martín Dominici, ha decidido llevar al exfutbolista ante la justicia con un reclamo económico de 500 millones de pesos.
El vínculo, que comenzó en 2005 cuando Lavezzi todavía vestía la camiseta de San Lorenzo de Almagro, trascendió lo profesional para convertirse en una relación de extrema confianza. Sin embargo, lo que parecía una lealtad inquebrantable terminó en una batalla legal que promete sacar a la luz detalles desconocidos de la vida privada del exdelantero de la Selección.
Te Podría Interesar
Crónica de los hechos
Según detalló el periodista Luis Bremer, Dominici no era un empleado administrativo común. Su función era la de un facilitador total: desde pagar servicios domésticos y coordinar mudanzas, hasta realizar trámites de alta confidencialidad. "Su función terminó siendo la de una mano derecha: buscarlo, llevarlo al aeropuerto, encargar bienes y hasta llevar dinero a amigos, familiares o novias", explicaron en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.
La demanda hace hincapié en la disponibilidad absoluta que el asistente brindó durante 19 años. Dominici se mudó a cada ciudad donde el Pocho fue transferido: vivió en Nápoles, París y hasta en China. Se trataba de un trabajo "full time" sin horarios establecidos, donde la línea entre la amistad y la subordinación laboral se volvió difusa, pero legalmente exigible.
El "gancho" del asistente: inmuebles, autos y poder total
Uno de los puntos más impactantes de la denuncia es el nivel de acceso que Dominici tenía al patrimonio de Lavezzi. De acuerdo a la información brindada en América TV, el asistente tenía poder de firma para comprar autos e inmuebles a nombre del futbolista.
"Él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante. No era solo pagar un servicio, era coordinar inversiones en Punta del Este", remarcó Bremer. Esta gestión de fondos y activos es lo que hoy sustenta el astronómico reclamo de 500 millones de pesos, cifra que surge de la liquidación de años de servicios no regularizados según la pretensión del demandante.
La causa, que se inició formalmente a fines de 2024, se encuentra actualmente cursando su primera instancia. Hasta el momento, el entorno de Lavezzi no ha emitido un comunicado oficial, pero el proceso judicial obligará a revisar contratos, transferencias y la naturaleza del vínculo que unió a estos dos hombres desde que el "Pocho" era apenas una promesa del fútbol local.