Estrenos de streaming: los mejores títulos para ver este fin de semana

Se acerca el fin de semana y encontrar algo para ver en streaming se transforma en una especie de odisea, gracias a la elevada oferta de plataformas y opciones dentro de cada una de ellas.

A continuación te dejamos algunos de los estrenos más destacados de la semana, y entre los que seguramente encontrarás algo que se amolde a tu preferencia. Desde thrillers, comedias románticas, acción y dramas médicos, las plataformas se llenan de opciones para todos los gustos.

Netflix comenzó el año apostando a lo grande por el thriller. Tras el estreno de En fuga, la nueva adaptación de Harlan Coben, llega Él y ella . Se trata de una miniserie de 6 episodios, basada en la novela homónima de Alice Feeney, que tiene a Tessa Thompson ( Creed, Thor) y Jon Bernthal (The Punisher y The Bear) en los roles protagónicos.

La historia sigue a Anna, una destacada presentadora de noticias en Atlanta, que se ve arrastrada de regreso a su pueblo natal cuando el cadáver de una antigua compañera aparece en el bosque. Pero más allá de la víctima, Anna tendrá que lidiar con el detective a cargo del caso, su marido. A lo largo de la investigación, cada uno parece tener dos versiones de la verdad, y nada es lo que parece.

Una serie de 6 episodios que cuenta con un reparto sólido y giros de trama que te tendrá atrapado de principio a fin. Ideal para los amantes del thriller policial.

Tráiler oficial de Él y Ella de Netflix

Gente que conocemos en vacaciones | Netflix

gente que conocemos en vacaciones 02 Emily Bader y Tom Blyth son los protagonistas de esta rom-com. Netflix

La comedia romántica sigue ganando terreno dentro del streaming, y Netflix lo sabe. Es por eso que decidió lanzar la película Gente que conocemos en vacaciones, una adaptación de la popular novela de Emily Henry.

La historia sigue a Poppy y Alex, dos amigos que mantienen una amistad por más de una década. A pesar de ser completamente opuestos y vivir en ciudades distintas, cada verano hacer un viaje juntos a distintos destinos del mundo. Pero cuando la amistad entre ambos se transforma en algo más, pronto deberán entrar en contacto con sus sentimientos y lo que sienten el uno por el otro.

Gente que conocemos en vacaciones - tráiler oficial de Netflix

Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook y Lucien Laviscount protagonizan esta comedia romántica que ganará unos cuantos fanáticos entre los seguidores del género y la generación millennial.

El infiltrado (Temporada 2) | Prime Video

el infiltrado temporada 2 Tom Hiddleston vuelve para protagonizar la temporada 2 de El infiltrado. Prime Video

Allá por 2016, se estrenó El infiltrado (The Night Manager), una miniserie británica que adaptaba, con muchos aciertos, la novela homónima de John le Carré. Al frente del elenco encontrábamos a Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki y Olivia Colman, en un thriller de espionaje plagado de tensión e inesperados giros.

Ahora, una década más tarde, la serie está de regreso con su segunda temporada. Hiddleston repite el papel de Jonathan Price, ex gerente de hotel convertido en agente clandestino, que vuelve con una nueva identidad para desarmar una red de narcotráfico internacional junto a su aliada Angela Burr.

The Night Manager - Trailer temporada 2

Los nuevos episodios de la serie estarán disponibles desde el domingo 11 de enero en Prime Video, seguido de un nuevo capítulo cada semana.

Tron: Ares | Disney+

Tron Ares Jared Leto protagoniza la nueva entrega de la franquicia TRON. Walt Disney Studios Motion Pictures

En 1982, Disney entró de lleno en el mundo de la ciencia ficción con Tron, una propuesta exploraba de forma novedosa la interacción entre los humanos y la inteligencia artificial. En 2010, se lanzó Tron: Legacy, que seguía expandiendo aún más esa premisa del ingreso del hombre al mundo digital.

En 2025, la saga sumó un nuevo capítulo que invierte la idea de la original. En lugar de un humano entrando en la red, un programa altamente sofisticado llamado Ares es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa.

Tron: Ares trailer oficial (subtitulado) Walt Disney Pictures.

Protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Evan Peters y Gillian Anderson. Tras su paso por los cines en octubre del año pasado, finalmente hace su desembarco en la plataforma de Disney+.

The Pitt (Temporada 2) | HBO Max

the pitt t2 02 Warrick Page/HBO Max

A comienzos de 2025, The Pitt sorprendió dentro del ecosistema de los dramas médicos. La propuesta de HBO Max, de los creadores de E.R., nos lleva dentro de un solo turno de una guardia de emergencias donde la realidad de los médicos choca con la de pacientes que llegan peleando por sus vidas, y un sistema médico al borde del colapso.

The Pitt Season 2 | Official Trailer | HBO Max The Pitt Season 2 | Official Trailer | HBO Max

La segunda temporada de la serie retoma la premisa central de ambientar cada episodio en tiempo real, y lo sitúa en pleno 4 de julio, donde el Dr. Robby y su equipo deberán hacer frente a un turno lleno de crisis y tensiones que van desde ataques cibernéticos hasta choques generacionales en la medicina moderna. La segunda temporada cuenta con 15 episodios que se estrenarán los días jueves por HBO Max.