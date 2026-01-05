La fuerte decisión de vida que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: "Mi idea es..."

El participante de MasterChef fue contundente sobre su futuro tras la llegada del bebé que tuvo con Daniela Christiansson.

Maxi López y Daniela Christiansson se encuentran pasando el mejor momento de su vida luego del nacimiento de Lando. El bebé llegó el 31 de diciembre y ambos los presentaron a través de las redes sociales con tiernas publicaciones.

En medio de todo esto, el participante de MasterChef Celebrity volvió al país para retomar las grabaciones y visitó el programa Cortá por Lozano en Telefe. En el mencionado ciclo, confirmó la decisión de vida que tomó y que involucra a Daniela Christiansson y a sus dos pequeños.

"Quiero hacer base en Buenos Aires, mi idea es hacer base en Argentina", comenzó contando respecto a que ya la decisión se encuentra tomada y él volverá con su familia al país tras pasar años viviendo en el exterior.

Respecto al bebé, el exmarido de Wanda Nara sostuvo que "va a llevar un proceso porque no van a poder venir al toque. Los primeros dos meses hay que vacunarlo, después hay un refuerzo a los cuatro y ahí vamos a empezar, yo ya tengo que tener la casita lista".