Maxi López abrió su corazón y confesó el momento clave que lo reconcilió con Wanda Nara: "Viajé por ella"

Dejaron atrás años de litigios y rencores para dar paso a una madurez que hoy los une. El empresario reveló cuál fue el dramático episodio que funcionó como punto de quiebre para firmar la paz definitiva con la madre de sus hijos mayores.

La buena sintonía que hoy muestran Maxi López y Wanda Nara no fue producto del azar ni del mero paso del tiempo. Fue una situación límite la que obligó a ambos a recalcular y a priorizar lo verdaderamente importante. En una entrevista reveladora, el exfutbolista contó detalles inéditos de la llamada que cambió para siempre la dinámica con su exesposa.

“Nuestra relación cambió cuando a Wanda le diagnosticaron su enfermedad. Yo estaba en Londres y me llamó de madrugada”, recordó Maxi sobre aquel momento de incertidumbre y angustia. Lejos de dudar o de poner por delante las diferencias del pasado, su reacción fue inmediata y visceral.

"Empezamos de nuevo" Embed - La sincera confesión de Maxi López sobre la reacción de sus hijos ante su relación con Wanda Nara: "No entienden" López no lo pensó dos veces: armó las valijas y voló a Buenos Aires. “Viajé por ella, pero sobre todo para contener a mis hijos”, aseguró, destacando que en ese instante la salud de Wanda y la contención de la familia borraron cualquier conflicto previo.

Ese reencuentro en medio del dolor abrió la puerta a una conversación que se debían hacía años. “Ella me dijo que necesitaba que tengamos otro tipo de relación. Dejamos el pasado atrás y pusimos la energía donde debía estar: ella en recuperarse y yo en estar para mis hijos. Ahí empezamos de nuevo”, concluyó.

Hoy, esa decisión madura de "empezar de nuevo" es la base sólida sobre la que construyeron este presente, demostrando que incluso después de las tormentas más fuertes, la familia puede transformarse y sanar.