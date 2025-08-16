La foto de Mauro Icardi y la China Suárez que despertó rumores de embarazo: el gesto que no pasó desapercibido

Tras volver a las canchas después de nueve meses de ausencia, el delantero eligió pasar un día tranquilo junto a su pareja y una foto íntima terminó acaparando la atención.

Después de nueve meses sin jugar, Mauro Icardi vivió el viernes un momento muy especial: volvió a ponerse la camiseta del Galatasaray, entró en el segundo tiempo y, a pocos minutos de su regreso, marcó un gol que lo emocionó tanto como a los hinchas turcos.

Tras la victoria, el delantero eligió relajarse lejos de la exposición futbolística. Junto a su pareja disfrutaron de su nueva casa en Estambul, una propiedad con la que buscan dejar atrás la etapa compartida con Wanda Nara y empezar una vida propia.

Mauro Icardi Después de 281 días, volvió Mauro Icardi: gol, ovación y fiesta con la hinchada de Galatasaray. Foto: Prensa Galatasaray. Fiel a su estilo, Icardi compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la jornada al sol. No escribió palabras, solo tres emojis que lo dijeron todo: un corazón verde, una casa y un perro, en clara alusión a su presente sentimental y familiar.

Las fotos que despertaron sospecha La primera de las fotos muestra a la pareja abrazada en una reposera, con la pileta de fondo y a punto de besarse. Pero fue la segunda la que encendió la curiosidad de sus seguidores.

image La foto que inicia el carrusel. Créditos: Instagram / mauroicardi Tomada desde arriba, se los ve recostados junto a Tano, el Dogo de Burdeos que lo acompaña desde hace años. Lo llamativo fue el gesto del delantero: con la cabeza apoyada en el pecho de Eugenia, dejó reposar una mano en su abdomen, lo que rápidamente despertó especulaciones sobre un posible embarazo.