Mauro Icardi volvió después de 9 meses sin jugar, hizo un gol y hubo fiesta en Galatasaray
Mauro Icardi regresó a las canchas tras la rotura de ligamento cruzado y meniscos. Entró en los últimos minutos, marcó un gol y desató la euforia en Estambul.
Después de 281 días fuera de las canchas por la rotura de meniscos y ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, Mauro Icardi volvió a jugar y lo hizo de la mejor manera: marcando un gol para Galatasaray en la goleada 3-0 sobre Karagümrük, por la segunda fecha de la Superliga de Turquía.
El delantero argentino ingresó a los 80 minutos, con el partido 2-0 gracias a los tantos de Bars Alper Ylmaz y un gol en contra de Fatih Kurucuk, y con el rival con un jugador menos por la expulsión de Marius Tresor Doh. Apenas tuvo la oportunidad, aprovechó una asistencia de Lucas Torreira y definió con el arco vacío para sellar el resultado.
El gol de Mauro Icardi en su regreso a las canchas
Desde el calentamiento, la hinchada coreó su nombre y su entrada fue celebrada como un acontecimiento. Tras el pitazo final, Icardi se sumó a la fiesta: se paró frente a las tribunas, tomó el micrófono y dirigió los cánticos, entre risas y aplausos. “¡El rey ha vuelto!”, celebró la cuenta oficial del club.
La renovación de Mauro Icardi con Galatasaray está encaminada
Según el diario alemán Bild, Galatasaray planea ofrecerle una extensión de contrato por dos temporadas más -su vínculo actual vence en junio de 2026- para blindarlo de negociaciones con otros clubes a partir del 1° de enero. Icardi suma 61 goles y 22 asistencias en 87 partidos con el club turco.