Mauro Icardi volvió después de 9 meses sin jugar, hizo un gol y hubo fiesta en Galatasaray

Mauro Icardi regresó a las canchas tras la rotura de ligamento cruzado y meniscos. Entró en los últimos minutos, marcó un gol y desató la euforia en Estambul.

Después de 281 días, volvió Mauro Icardi: gol, ovación y fiesta con la hinchada de Galatasaray. Foto: Prensa Galatasaray.

El delantero argentino ingresó a los 80 minutos, con el partido 2-0 gracias a los tantos de Bars Alper Ylmaz y un gol en contra de Fatih Kurucuk, y con el rival con un jugador menos por la expulsión de Marius Tresor Doh. Apenas tuvo la oportunidad, aprovechó una asistencia de Lucas Torreira y definió con el arco vacío para sellar el resultado.

Desde el calentamiento, la hinchada coreó su nombre y su entrada fue celebrada como un acontecimiento. Tras el pitazo final, Icardi se sumó a la fiesta: se paró frente a las tribunas, tomó el micrófono y dirigió los cánticos, entre risas y aplausos. "¡El rey ha vuelto!", celebró la cuenta oficial del club.