La drástica decisión que tomó Luciano Castro en medio de la infidelidad hacia Griselda Siciliani: qué hizo

Lo que comenzó como un rumor de verano se ha transformado en el escándalo de infidelidad más crudo de los últimos años. Luciano Castro , quien hasta hace semanas se mostraba enamorado de Griselda Siciliani en las playas de Brasil, se encuentra hoy en el ojo de una tormenta mediática que parece no tener retorno.

Tras la aparición de los primeros mensajes a una joven madrileña, en las últimas horas salió a la luz un nuevo material que terminó por demoler su imagen pública.

La encargada de lanzar la bomba fue la periodista Fernanda Iglesias , quien reveló la existencia de un audio ultra explosivo que compromete el futuro de la pareja oficial. En dicha grabación, el actor no solo admite el vínculo paralelo, sino que planea el fin de su noviazgo con la ex de Adrián Suar: "Hay un audio donde él le llora a una chica y le dice: 'Sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda'" , detalló la panelista.

Esta nueva prueba echa por tierra la estrategia de unidad que Castro y Siciliani intentaron mostrar hace apenas unos días con videos en el lodo y frases de complicidad. La filtración sugiere que, mientras el actor posteaba "contenido de lujo" con Griselda , por privado le juraba a otra mujer que ese vínculo tenía fecha de vencimiento.

La exposición ha sido tan brutal que el "Hola guapa" se convirtió en un meme nacional, dejando al actor en una posición de vulnerabilidad y ridículo que pocas veces enfrentó en su carrera.

La decisión de Luciano Castro

Ante la catarata de críticas, insultos y cuestionamientos de la comunidad digital, el protagonista de Sansón de las islas tomó una decisión de último momento que demuestra su incapacidad para enfrentar el termómetro social. Castro decidió desactivar los comentarios en todas sus publicaciones recientes de Instagram.

Esta medida de "blindaje digital" busca frenar el aluvión de mensajes de usuarios que lo acusan de "poco hombre" y "mentiroso serial". Al cerrar el canal de comunicación con sus seguidores, el actor confirma que el impacto de la noticia ha sido devastador y que, por el momento, prefiere el silencio y el aislamiento antes que dar la cara por sus actos.

Mientras Luciano se refugia en Mar del Plata y clausura sus redes, el silencio de Griselda Siciliani empieza a ser ensordecedor. Lo que nació como un romance de alto perfil en 2024 parece estar llegando a su fin de la manera más humillante posible: con audios de "llanto" y promesas de abandono que ya están en manos de la prensa.