La destacada invitada que inauguró el nuevo ciclo de entrevistas de Luis Majul

Luis Majul estrenó su ciclo de entrevistas de verano en Punta del Este con una destacada especialista que analizó la sociedad actual.

Este miércoles 15 de enero, Luis Majul dio inicio a su nueva propuesta de entrevistas desde Punta del Este, un ciclo que promete conversaciones profundas con figuras destacadas del ámbito cultural y del pensamiento regional. La apuesta, pensada para el verano, combina actualidad, reflexión y un tono intimista.

El debut de Entrevistas de verano, emitido por El Observador, tuvo como primera invitada a Pilar Sordo. La reconocida psicóloga chilena abordó distintos ejes vinculados a la vida emocional contemporánea, como la ansiedad, los vínculos afectivos, la toma de decisiones y el impacto de la tecnología en la salud mental.

Luis Majul en Entrevistas de verano 2 El 15 de enero, El Observador estrenó la propuesta Entrevistas de verano. Este ciclo lo conduce Majul. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. Durante la charla, Sordo realizó un diagnóstico crítico del presente y alertó sobre el uso desmedido de dispositivos digitales y redes sociales. "La sociedad está psiquiatrizada, y eso me preocupa", afirmó la especialista. Asimismo, la psicóloga agregó que "el celular nos hizo más mal que bien" y que "hoy todos somos adictos a las pantallas, nos guste o no".

En esa línea, la psicóloga sostuvo que la lógica de las redes fomenta "una insatisfacción permanente por la comparación con la vida de otra gente" y puso el foco en la dificultad creciente para tolerar el malestar. "Hoy me asombra el miedo a sentir", señaló Pilar, y subrayó que "la incomodidad es la única instancia que nos invita al crecimiento".

Pilar Sordo en Entrevistas de verano Pilar Sordo fue la primera invitada a Entrevistas de verano. Captura de pantalla Youtube El Observador 107.9. Al referirse a las relaciones, fue categórica: "El amor es incómodo, porque te espeja todo el tiempo” y advirtió que “estamos más preparados para la fuga que para quedarnos".