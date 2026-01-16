La destacada invitada que inauguró el nuevo ciclo de entrevistas de Luis Majul
Luis Majul estrenó su ciclo de entrevistas de verano en Punta del Este con una destacada especialista que analizó la sociedad actual.
Este miércoles 15 de enero, Luis Majul dio inicio a su nueva propuesta de entrevistas desde Punta del Este, un ciclo que promete conversaciones profundas con figuras destacadas del ámbito cultural y del pensamiento regional. La apuesta, pensada para el verano, combina actualidad, reflexión y un tono intimista.
El debut de Entrevistas de verano, emitido por El Observador, tuvo como primera invitada a Pilar Sordo. La reconocida psicóloga chilena abordó distintos ejes vinculados a la vida emocional contemporánea, como la ansiedad, los vínculos afectivos, la toma de decisiones y el impacto de la tecnología en la salud mental.
Durante la charla, Sordo realizó un diagnóstico crítico del presente y alertó sobre el uso desmedido de dispositivos digitales y redes sociales. "La sociedad está psiquiatrizada, y eso me preocupa", afirmó la especialista. Asimismo, la psicóloga agregó que "el celular nos hizo más mal que bien" y que "hoy todos somos adictos a las pantallas, nos guste o no".
En esa línea, la psicóloga sostuvo que la lógica de las redes fomenta "una insatisfacción permanente por la comparación con la vida de otra gente" y puso el foco en la dificultad creciente para tolerar el malestar. "Hoy me asombra el miedo a sentir", señaló Pilar, y subrayó que "la incomodidad es la única instancia que nos invita al crecimiento".
Al referirse a las relaciones, fue categórica: "El amor es incómodo, porque te espeja todo el tiempo” y advirtió que “estamos más preparados para la fuga que para quedarnos".
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la importancia de decidir de manera consciente en lo cotidiano. "Hoy la clave está en las microdecisiones del día a día", explicó Pilar Sordo; y remarcó que "decidir también implica soltar". En ese contexto, anticipó detalles de su próximo libro, Decidir con sentido, y sorprendió al confesar: "Tengo la impresión de que este libro que estoy editando va a ser el último".
Por último, la especialista reflexionó sobre el valor del tiempo en la sociedad actual y la necesidad de bajar la velocidad. "Hoy el lujo no es tener una cartera, es tener tiempo", expresó la psicóloga. Además, llamó a incorporar momentos de pausa: "Creo que hoy necesitamos pausas". "La observación desde el silencio es súper necesaria", sumó Pilar Sordo.