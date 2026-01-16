Daniela Christiansson expuso a Maxi López y reveló el fuerte motivo: "Terminaste súper mal"

Maxi López ha entrado en una nueva etapa mediática, mostrándose más abierto a compartir su intimidad, pero quizás no esperaba que fuera su propia pareja, Daniela Christiansson , quien ventilara uno de sus momentos más vulnerables. En las últimas horas, la modelo viralizó una charla privada donde expuso sin filtros una situación límite que vivieron.

Daniela relató una secuencia de hechos desafortunados que provocaron un final abrupto y poco glamoroso para la pareja. “Pasó lo que ahora aprendiste” , le recriminó ella ante la cámara, haciendo alusión a un comportamiento que marcó un antes y un después en la confianza de ambos.

Fue entonces cuando se revelaron los pormenores del "fuerte motivo" que arruinó la cita en 2014. Aunque Maxi intentó defenderse asegurando que "siempre fue educado" y que "se sabía comportar", la realidad de esa noche fue dictada por los excesos.

La modelo recordó que, en aquel entonces, su bebida predilecta eran los shots de tequila . Maxi , intentando seguir el ritmo de la noche, cayó en una combinación letal.

"Uh, el tequila. Empezamos tomando champagne, mucho champagne; después pasamos a vodka, y después terminamos con los shots de tequila" , confesó el exdelantero mientras se agarraba la cabeza, admitiendo irónicamente que venía "cargando el tanque".

Un incidente frente a la policía

image Hoy, son padres de dos niños. Créditos: Instagram

La situación pasó de castaño a oscuro al salir del boliche. Según el relato de López, la culpa no fue solo de la ingesta de alcohol, sino de la conducción temeraria del chofer que los trasladaba. "Arrancó muy rápido, a 200 kilómetros por hora, se me movió un poco todo", se excusó.

El desenlace fue inevitable: al bajar del auto y sentir el aire fresco, el exfutbolista no pudo contenerse y vomitó frente a unos policías que miraban atónitos la escena. "Terminaste súper mal", sentenció Daniela, confirmando el papelón.

El reclamo final

image Daniela y Maximiliano. Créditos: Instagram

Como si el malestar físico fuera poco, la anécdota cerró con un pase de facturas actual. Daniela contó que tomó una decisión drástica esa noche: "Lo dejé en su cama, en su hotel".

Maxi, sin embargo, no lo recuerda con gratitud y le reprochó su actitud "abandónica": "Me acostaste y te fuiste. Después se metieron como en tres o cuatro boliches más. Siguieron de gira por otros lados". A pesar de que al día siguiente él estaba furioso y ella "no quería saber nada más", la pareja logró superar esa accidentada primera impresión.