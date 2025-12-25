La bomba del streaming: cuál fue el canal que más visualizaciones tuvo en el final del 2025 ¿Olga o Luzu TV?

El 2025 se consagra como el año definitivo en el que el streaming dio el zarpazo y se consolidó como el nuevo dueño de la audiencia en Argentina. Un reciente informe estadístico puso blanco sobre negro y determinó quiénes son los verdaderos líderes del ecosistema digital. ¿Ganó Luzu TV u OLGA ?

El estudio, realizado en conjunto por la Universidad de Buenos Aires y la plataforma En Directo Stream, analizó el desempeño semanal entre el 15 y el 21 de diciembre basándose en datos de YoutubeAPI y EDS. Los resultados fueron contundentes: Luzu TV se llevó el primer puesto con la impresionante cifra de 21.568.402 vistas semanales.

Pisándole los talones, pero en una sólida segunda posición, quedó Olga con 15.812.589 visualizaciones, confirmando que la pelea por el "prime time" del stream sigue siendo cosa de dos gigantes.

Por debajo de los líderes, el mapa del entretenimiento digital muestra una competencia feroz. El listado continúa con Azz Stream , seguido de cerca por Vorterix , Blender e Infobae . Completan la parte media de la tabla La Casa Stream , Carnaval y Resumido Info .

Es llamativo el desempeño de Bondi Live , la señal que encabeza Ángel de Brito, que logró meterse en el top 10 tras cosechar 1.629.273 vistas, superando a otros proyectos consolidados que quedaron en la zona baja.

A pesar de que la hegemonía de la parte alta se mantuvo estable durante casi todo el período, existieron momentos de "sorpasso" que rompieron la monotonía. El caso más recordado ocurrió en noviembre durante la transmisión de Futttura, donde La Casa Stream logró arrebatarle el liderazgo a los punteros durante siete días.

tini futttura portada El show de Tini en Futttura le dio grandes visualizaciones a La casa del streaming. Archivo MDZ

En el fondo de la tabla, cerrando el lote de los quince más vistos, se ubicaron Picado TV, Gelatina, Carajo, Futurock y DGO Stream, este último con 482.106 reproducciones. Estas mediciones no solo sirven como medalla para los ganadores, sino como una hoja de ruta para las marcas que buscan invertir en el formato que jubiló a la televisión tradicional.