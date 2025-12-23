Streaming del Conicet: el irrisorio artículo de antaño que encontraron en el fondo del Mar Argentino

Durante el nuevo streaming del Conicet, los investigadores hallaron un objeto con una estrella de mar adherida.

La nueva expedición de los científicos del Conicet al fondo del mar argentino ya ha revelado increíbles hallazgos. Luego de que apareciera una nueva “estrella culona”, los investigadores se cruzaron con una cinta VHS en el fondo del océano Atlántico Sur. Como si fuera poco, una estrella de mar estaba adherida a su superficie.

El hallazgo se produjo en la emisión del lunes a la tarde a varios miles de metros de profundidad, en un entorno inaccesible para el ser humano sin asistencia tecnológica.

Mirá el video del cassette VHS en el fondo del mar argentino Científicos del Conicet encontraron un VHS el fondo del mar Cómo es el nuevo streaming del Conicet El 14 de diciembre comenzó “Vida en los extremos”, la nueva expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute. El proyecto, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, tiene como objetivo principal estudiar ecosistemas extremos en el fondo del Mar Argentino.

Una vez más, es el vehículo submarino SuBastian, operado remotamente desde el buque de investigación RV Falkor (too), el que hace posible las inmersiones a profundidades extremas y la transmisión en vivo de la expedición.

nueva estrella culona Conicet Se registró otra "estrella culona" en el nuevo streaming del Conicet. Conicet Fue durante una de estas inmersiones que el equipo detectó el VHS. De acuerdo con lo explicado por los científicos, la presencia de una estrella de mar adherida al objeto sugiere que estos ambientes, pese a las condiciones hostiles -como la falta de luz, las bajas temperaturas y la alta presión-, permiten que organismos especializados se adapten incluso a elementos introducidos por la actividad humana.