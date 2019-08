La áspera e incómoda pregunta que le hizo Mirtha Legrand a María Eugenia Vidal

"¿La beneficia o la perjudica ir en la boleta con Macri?", fue la pregunta más dura que Mirtha Legrand le hizo anoche a una de sus invitadas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La integrante de Juntos por el cambio que busca su reelección pero que primero deberá pasar las elecciones primarias no tuvo problema alguno en contestarle a la conductora.

"No, yo he ido siempre con Mauricio en la boleta y me ha ido siempre bien. Nunca perdimos juntos una elección así que todo lo contrario", sostuvo.

Pero Chiquita no se quedó callada: "¡Pero este año está brava la cosa!".

"Somos un equipo. Y además hemos demostrado con las obras en las rutas que hizo Mauricio, con 6 metrobuses que ya funcionan distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, lo que ha pasado con los ferrocarriles, hoy la gente viaja más segura, mejor, se han reabierto talleres ferroviarios que hace 20 años estaban cerrados, han vuelto trenes a pueblos, hemos hecho cosas para los bonaerense juntos que son muy buenas", aseguró la gobernadora bonaerense.

"Lo que digo siempre, todas las peleas que dimos, contra la policía, contra el juego ilegal, contra los narcotraficantes, tienen también un impacto nacional, yo siempre supe que si tenía problemas, las fuerzas federales iban a intervenir. Yo contaba con eso, hemos sido un equipo más allá de un partido, trabajamos juntos hace mucho tiempo, más de 10 años, le tengo un enorme respeto personal y creo que vale la pena que sigamos trabajando juntos", finalizó Vidal.

Sobre la pousibilidad de desdoblar las elecciones, María Eugenia sostuvo: "Lo analizamos, pero hay un argumento que a mí me pudo, él (por Macri) me dio total libertad. Lo que a mí me frenó fue que cuando se desdobla, la que tiene que pagar es la provincia y son 3 mil millones de pesos, que son 300 cuadras asfaltadas".

Fuente: Primicias Ya