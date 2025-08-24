L-Gante en shock: perdió su casa en un supuesto atentado donde se la destruyeron

El cantante de cumbia, L-Gante, no habló al respecto pero se supieron detalles de lo que pasó en su casa.

Tras solucionar su conflicto legal con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija, L-Gante habría sufrido un devastador atentado en su casa en un barrio privado de Canning. El cantante, según las primeras informaciones, se habría encontrado con su mansión de dos pisos totalmente destruida en un incidente que ha generado más preguntas que respuestas.

lgante (1).jpg L-Gante sufrió un atentado en su casa. Instagram @lgante_keloke La primera señal de que algo andaba mal fue a través de las redes sociales del cantante. La periodista Laura Ubfal relató que "ayer a la 6 de la tarde, él subió un texto a sus redes diciendo que había perdido todo, que el fuego, pero nadie entendió nada porque a los cinco minutos lo borró". Este breve y enigmático posteo, que fue borrado en cuestión de minutos, se convirtió en el único indicio público de que un desastre había ocurrido.

lgante casa Los detalles de lo ocurrido con L-Gante en su casa. Captura de pantalla La periodista, en el programa Infama, dio más detalles sobre el incidente. El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando Elián Valenzuela regresó a su casa en Canning después de ir a ver una obra de teatro protagonizada por su madre. "L-Gante perdió todo. El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?", explicó Ubfal, dejando en claro el extraño e inexplicable daño que sufrió la propiedad.

lgante casa (2) Así es la casa que perdió L-Gante. Captura de pantalla TV A pesar de la gravedad de la situación, el artista decidió mantener un perfil bajo. El círculo íntimo de L-Gante ha optado por el silencio, lo que ha generado aún más especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Ubfal aseguró que existen videos y fotos de la devastación: "Hay fotos y videos que nadie quiere mostrar. No se sabe dónde está él. [...] Cree que alguien se lo hizo".