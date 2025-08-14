La actriz dialogó con Ángel de Brito en LAM luego de que los jueces condenaron a su exmarido y contó una polémica información.

Julieta Prandi finalmente consiguió justicia luego de que Claudio Contardi fue encontrado culpable de abuso sexual agravado mientras se encontraba en pareja con la actriz. En LAM lograron hablar con ella luego de este momento importante para ella y contó la maniobra que realizó el padre de sus hijos para poder quedarse con su sueldo.

"Quise estar en el programa porque hablaron con tanto respeto y la verdad es que estoy acá en parte al agradecimiento", comenzó diciendo Julieta en la entrevista con Ángel de Brito en América. También, subrayó que "la pena es ejemplar y se ha demostrado que no estoy inventando nada".

En otra parte de la charla, Prandi reveló que su hijo más grande se enteró de la carátula en las últimas horas: "El más grande que tiene 14 se enteró de la carátula antes de ayer, sabía que había un juicio, que había violencia, pero no sabía el título".

Video: Julieta Prandi reveló la estrategia de Claudio Contardi para quedarse con el sueldo Julieta Prandi reveló la maniobra de Claudio Contardi para poder quedarse con su sueldo Julieta Prandi contó que Contardi le hizo firmar un poder para poder limitarla en cuanto a lo económico: "En ese momento era el pico más alto de la relación, su mejor cara. En ese 'yo te ayudo, no tenés tiempo' me hace firmar este poder donde él iba a Actores y a Telefe a cobrar mi sueldo y así empezó".