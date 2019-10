Julieta Prandi denunció a su ex esposo por violencia de genero

Julieta Prandi acudió a la Justicia para denunciar a su ex esposo, Claudio Contardi, por ejercer violencia hacia ella y sus hijos.

Cuando se separaron, el hombre no habría querido irse de la casa y forzó a la modelo a dejar la vivienda familiar. En este contexto, Contardi habría llevado a vivir a su casa a su actual pareja, quien habría sido la niñera de los hijos del matrimonio.

En base a la mala relación que tendrían los niños con la nueva pareja de Contardi, Prandi aseguró que su relación empezó a cambiar con él y que además no estaría cumpliendo con la cuota alimentaria.

De este modo, y después de 10 años de casada y dos hijos en común, la modelo denunció que sufre la violencia psicológica.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Prandi indicó: "Lo denuncié y existe una perimetral. En el día de la fecha había una audiencia pedida por el Juez y él no se presentó".

Luego detalló: "La denuncia fue hecha en la policía el día miércoles pasado y presentada en el Juzgado el jueves. La causa está en el Juzgado número 3 de San Isidro".

Por último, Prandi contó: "Hoy mi abogada debe presentar un escrito para que el Juez mantenga la perimetral y la suspensión de pernoctada en casa paterna. Que venía hoy en dicha audiencia. Al no presentarse él yo hoy no sé si me va a devolver a mis hijos a la noche o no".