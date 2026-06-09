Juanita Tinelli sorprendió al confesar de qué trabaja y expuso su situación económica: "La vida que me tocó"

Juanita Tinelli decidió que ya era hora de ponerle un freno a quienes cuestionan su estilo de vida. Cansada de los haters que la acusan de no trabajar, la influencer aprovechó su espacio de stream para hacer un descargo sobre su situación económica y su trayectoria laboral.

Con un tono de hartazgo, la modelo arrancó su defensa: "Yo soy una persona que lo digo siempre y estoy muy orgullosa de que trabajo desde los 16 años y que económicamente me mantengo yo".

La declaración venía a cuenta de los constantes mensajes que recibe en el entorno digital. "Lo digo porque es mi stream y porque lo quiero decir, porque loco, me cansé. 'Esta piba no labura, esta piba no hace nada'... Agarré la pala a los 16 años", sentenció.

El momento más llamativo de la transmisión llegó cuando le tocó definir en qué consiste exactamente ese esfuerzo diario. Lejos de esquivar el tema, Juanita sinceró cuál es su principal fuente de ingresos y cómo se gana el pan: "Amor, ¿cómo puedo? Está bien, sí, será subiendo TikToks. Y bueno, esa es la fucking vida que me tocó, no elegí otra".

Un destino laboral que, aunque despertó algunas sonrisas irónicas en las redes, ella asume con total naturalidad, reconociendo que, como todo, "tiene sus cosas buenas y sus cosas malas".

Hacia el final de su descargo, la menor de los Tinelli demostró tener los pies sobre la tierra respecto a sus privilegios y dejó en claro que no piensa pedir perdón por haber nacido en una de las familias más influyentes de los medios argentinos.

"Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades. Porque sí, obvio, tener un apellido me abrió un montón de posibilidades", admitió con total honestidad. Y para cerrar el tema con la misma actitud desafiante con la que lo empezó, remató: "¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme culpándome en mi cama? No, loco, lo voy a aprovechar. ¡Vamos, fuera!".