Juanes hizo bailar a todo el Arena Maipú con un repaso inolvidable de toda su carrera: así se vivió su recital

El colombiano intérprete de "A Dios le pido" tuvo su paso por Mendoza y la rompió con un show que sus fanáticos nunca olvidarán. La cobertura de MDZ Show aquí.

En el marco de una gira nacional por todo Argentina, Juanes visitó Buenos Aires y Mendoza para luego terminar su recorrido por la provincia de Córdoba. Sin embargo, en la previa a Halloween los mendocinos lo dieron todo en un recital donde no faltó la nostalgia, la fiesta y la diversión.

juanes_show_mendoza4 Foto: Maru Mena Con un total de 26 Latin Grammys y cuatro Grammys, Juanes es uno de los artistas latinos más importantes de todos y su visita a Argentina no pasó desapercibida. Antes de llegar a la tierra del vino, Juan Esteban Aristizábal Vázquez participó del streaming Un poco de ruido y reversionó sus clásicos que volvieron a escucharse en cada esquina del país.

La gran noche de Juanes en Mendoza Juanes visitó Mendoza en un show increíble. Con toda esta previa, la noche tan esperada para los mendocinos llegó el jueves 30 de octubre con epicentro en el Arena Maipú Teatro. Miles de personas llegaron pasadas las 19 horas para llenar un espacio con ilusión, ganas y toda la nostalgia para repasar la historia musical de este gran artista.

juanes_show_mendoza2 Foto: Maru Mena Durante la noche no faltó absolutamente nada. Juanes apareció con un pantalón beige, una remera marrón y un chaleco de jean azul para bailar y moverse durante todas las canciones; además, no faltó su talento con los instrumentos. Un momento que nadie esperaba en la noche, se hizo realidad como un sueño para muchos: Juanes bajó al medio del campo y cantó casi de manera íntima con los mendocinos.

juanes_show_mendoza3 Foto: Maru Mena En lo que respecta a la lista de canciones, no faltó nada de lo que se esperaba: Mala gente, Volverte a ver, Es por ti, Cuando estamos tu y yo, Nada y Para tu amor fueron solo algunas de las más de 15 canciones que Juanes entonó con los mendocinos. Como si esto fuera poco, se tomó el lugar de reversionar y homenajear a grandes de la música como Gustavo Cerati al cantar Persiana Americana y a Juan Gabriel con Querida casi al final del show.