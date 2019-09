Jorge Rial se volcó a Twitter y dejó picantes mensajes sobre las nuevas medidas económicas que anunció el gobierno de Mauricio Macri este domingo con respecto al dólar.

"Metieron el cepo. Y venían a cambiar las cosas. Lo anuncian un domingo. Alguien duda de los malos que son?", indicó el conductor de Intrusos, América.

Y agregó: "Dicen regular mercado para no decir cepo. Dicen reperfilar para no decir default. Es un gobierno de metáforas. Cómo hambre cero, segundo semestre, terminar con la inflación es fácil, no vamos a devaluar y todas las mentiras que nos regaló @mauriciomacri".

En otro de sus mensajes, además, pidió por las urnas por las elecciones presidenciales que se vienen en octubre.

Metieron el cepo. Y venían a cambiar las cosas. Lo anuncian un domingo. Alguien duda de los malos que son? pic.twitter.com/iEUY8bkqRn — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2019

Dicen regular mercado para no decir cepo. Dicen reperfilar para no decir default. Es un gobierno de metáforas. Cómo hambre cero, segundo semestre, terminar con la inflación es fácil, no vamos a devaluar y todas las mentiras que nos regaló @mauriciomacri — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2019

Traigan las urnas — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2019

El periodista también mostró una imagen de góndolas de supermercado casi vacías, en señal de alerta frente a un posible desabastecimiento.

Fuente: Primicias Ya