Jesica Cirio: se confirmó la fecha de parto de su segundo hijo y todos los detalles de su embarazo

La modelo será madre pronto. Cabe recalcar que cerró sus redes hace un tiempo tras la polémica con Martín Insaurralde.

La mediática desapareció de la atmósfera digital, pero se filtró como avanza su embarazo.

A pesar de haber tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram para blindar su intimidad durante los meses de gestación, las novedades sobre Jesica Cirio siguen surgiendo. Ahora, el periodista Fede Flowers confirmó la fecha exacta del parto.

Según la información compartida en su cuenta de X, el segundo hijo de Cirio nacerá el 8 de octubre. Esta confirmación pone fin a la incertidumbre sobre el momento en que la conductora volverá a convertirse en madre, una etapa que ha decidido transitar con el perfil más bajo posible.

Los detalles del embarazo Jesica transita sus últimos meses de embarazo. X /@fedeflowersok La decisión de Cirio de alejarse del escrutinio público en redes sociales, donde suele compartir cada detalle de su vida, no fue una sorpresa y menos en el contexto que atravesó la mujer meses atrás cuando estuvo en boca de portales tras videos comprometedores y fuertes acusaciones contra su persona y su expareja, Martín Insaurralde.

Sin embargo, Flowers destacó en su tuit que esta medida fue tomada "para cuidar su privacidad durante su embarazo". Hasta el momento, la modelo no ha hecho apariciones públicas.

En este proceso, Cirio no está sola. El periodista reveló que está "todo el tiempo acompañada por su novio Nicolás Trombino". Otro detalle revelador aportado es que Trombino se asegura de que ella esté protegida en todo momento: "él la escolta hasta el gimnasio".