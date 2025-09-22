Javier Milei cierra Cine.ar y queda en suspenso la plataforma online: crece la resistencia del sector

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA ) confirmó el cierre de Cine.ar TV y dejó en incertidumbre el futuro de Cine.ar Play , la plataforma de streaming que desde 2015 funcionó como ventana pública, gratuita y de alcance internacional para estrenos, cortos y documentales argentinos. La decisión se enmarca en la política de ajuste impulsada por Javier Milei .

Según fuentes oficiales y reportes del sector, el presidente del INCAA, Carlos Pirovano , defendió la medida con una frase que resume la lógica del ajuste: “No es función del Estado administrar una señal de cable. Si algún privado está interesado en ella, bienvenido”. La decisión fue comunicada directamente a los pocos trabajadores que todavía sostienen la plataforma y la señal televisiva.

Tras una fuerte reducción del plantel en 2024, los reportes indican que apenas unas diez a quince personas mantienen en funcionamiento Cine.ar TV y Cine.ar Play . El gerente general del INCAA , Carlos Vargas Eguinoa , les informó a los empleados de planta que disponen de 10 días para optar entre un retiro voluntario o el pase a disponibilidad; los contratados, en tanto, verían sus contratos sólo renovados hasta fin de año, lo que abre la puerta a despidos masivos.

¿Cuánto cuesta y qué representa ese gasto?

El INCAA admitió que la operación conjunta de Cine.ar TV, Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos demandaba alrededor de 330.000 dólares anuales, una cifra que, según los cálculos publicados, representaría aproximadamente 0,9% del presupuesto del organismo para 2025. Ese dato es clave en el debate: el ahorro es real pero proporcionalmente reducido frente al presupuesto total, lo que para críticos y trabajadores pone en duda la narrativa de “austeridad necesaria”.

Resistencias por parte del sector

Embed - Javier Milei cierra Cine.ar y deja en suspenso la plataforma online: crece la resistencia del sector

Un colectivo integrado por trabajadores, artistas y defensores del cine argentino salió a las calles y a las redes para rechazar el cierre de Cine.ar TV y la posible privatización de Cine.ar Play, que atribuyen a la actual gestión nacional. Para los manifestantes, la medida no es un ajuste técnico sino “un ataque directo al patrimonio audiovisual argentino y a los derechos culturales de la población”.

Desde la Junta Interna de ATE en el INCAA exigieron la conservación del archivo digital (sistema M.A.M.) y pidieron medidas concretas para proteger empleos y bienes culturales: “El INCAA no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora. Exigimos un freno inmediato a la violencia institucional y a la extorsión sobre los compañeros de Cine.ar”.