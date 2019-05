James Cameron felicitó a "Avengers: Endgame" por hundir el récord de "Titanic"

James Cameron no guarda rencor hacia los Avengers, aun cuando Endgame eclipsó el récord mundial de Titanic y colocó su taquillazo de 1997 en el tercer lugar.

El cineasta tuiteó una nota dirigida al presidente de Marvel Kevin Feige y sus empleados felicitando a la compañía por su éxito. Escribió que mientras un iceberg hundió al verdadero Titanic, se requirió de los Avengers para hundir a su Titanic, y acompañó el mensaje con una imagen que muestra al trasatlántico chocando con un enorme logotipo de los Avengers.

"A Kevin (Feige) y a todos en Marvel: Un iceberg hundió al Titanic real. Fueron necesarios los Avengers para hundir a mi Titanic. Todos aquí en Lightstorm Entertainment aplaudimos su fantástico logro. Han demostrado que la industria del cine no sólo está viva, ¡Es más grande que nunca!", reza el texto publicado por Cameron.

Avengers: Endgame superó los dos mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo y, tras solo dos semanas en los cines, ya es la segunda película más taquillera de la historia. Con los últimos datos conocidos, esta película de Marvel Studios ha ingresado más de 2.200 millones de dólares, una cifra con la que rebasó, por los pelos, a Titanic, que en total sumó 2.187 millones.

Este extraordinario resultado en taquilla deja a Avengers: Endgame como la segunda película más exitosa de todos los tiempos solamente por detrás de Avatar (James Cameron, 2009), que tiene el récord global con 2.788 millones de dólares.

Solo cinco cintas en toda la historia han logrado más de dos mil millones de dólares por venta de entradas: Avatar; Avengers: Endgame; Titanic; Star Wars: The Force Awakens (2015), que obtuvo 2.068 millones; y Avengers: Infinity War (2018), que consiguió 2.048 millones.

El mensaje de Cameron sorprendió a todos en la red, ya que tiempo atrás criticó con dureza la euforia que genera Avengers y todo lo que tenga que ver con superhéroes. "Espero que nos fatiguemos muy pronto de Avengers (…) No es que las películas no me gusten. Es solo… por favor, hay otras historias que contar además de hombres con grandes testículos sin familias que durante dos horas, hacen cosas que desafían a la muerte mientras destruyen ciudades en el proceso”, consideró en 2018 en una entrevista con EW.

La actualidad golpeó al cineasta, quien parece haber rectificado y admitido el gran impulso en la industria del cine que ha dado tanto la saga de Avengers como otras cintas del género.

En este momento Cameron está trabajando en las secuelas de Avatar; la primera de ellas será estrenada en 2021.

Fuente: Exitoína