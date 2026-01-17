Inés Estévez y un crudo relato sobre sus inicios que estremeció a todos: "Dormí en la calle"

Invitada al streaming de Ángel de Brito, Inés Estévez contó cómo fue su llegada a Buenos Aires con una valija llena de sueños y sin un techo donde dormir.

La actriz abrió su corazón y se confesó sobre sus inicios duros. / Instagram

El camino al estrellato no siempre está pavimentado con alfombras rojas, y la historia de Inés Estévez es la prueba viviente de ello. En una charla íntima con Ángel de Brito para su canal de streaming Bondi Live, la prestigiosa actriz recordó los durísimos comienzos que debió afrontar al mudarse desde Dolores a la Capital Federal.

Los duros comienzos de Inés Estévez en la calle. Con una honestidad que conmovió a los seguidores, la artista reveló que, en su afán por no cargar económicamente a sus padres, llegó a un extremo impensado para muchos de sus colegas: pasar sus primeras noches a la intemperie.

La estrategia de supervivencia de Inés Estévez en sus primeros días en Buenos Aires Inés Estévez explicó que su situación no fue la de un "homeless" convencional, sino una consecuencia de su falta de red de contactos y su firme decisión de independencia. "Dormí en la calle, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme”, aclaró Estévez frente al asombro del conductor.

SnapInsta-Ai_3518654116111301171 Inés Estévez recordó en Bondi Live los días en que debió dormir en la terminal de Retiro para perseguir su sueño. Instagram Su razonamiento en aquel entonces fue puramente instintivo: buscó un lugar donde pasar desapercibida con su equipaje sin correr riesgos innecesarios. “Retiro, estación de micros, bares abiertos, podía comer, baños súper completos”, rememoró sobre aquel búnker improvisado que le permitió mantenerse en pie.

La estadía en la zona de Retiro duró menos de una semana, pero fue suficiente para dejarle una huella imborrable. Inés recordó cómo se mimetizaba con el entorno y los viajes constantes en transporte público para hacer tiempo: “De repente, hacía unos viajes en subte”.