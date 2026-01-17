¡Bomba en HBO MAX! Cuándo estrena la temporada 3 de Euphoria y el impactante cambio de Rue

El tráiler oficial de Euphoria adelanta el destino de Rue y confirma a figuras internacionales como Rosalía en un elenco que es puro fuego.

El mundo de las series se detuvo el miércoles 14 de enero con una noticia que sacudió todas las plataformas. Tras una espera que parecía eterna, HBO finalmente liberó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria, confirmando lo que los fanáticos tanto ansiaban.

Euphoria season 3 - trailer La serie que redefinió el drama juvenil regresa con un cambio de aire total: el adelanto deja en evidencia un rotundo salto temporal de cinco años, trasladando la acción fuera de los pasillos de la secundaria para mostrar a los protagonistas en una faceta adulta y mucho más cruda.

Rue y Laurie se reencuentran en la vuelta de Euphoria euphoria 3 (3) Zendaya regresa como Rue en una versión mucho más madura tras el salto temporal de cinco años. HBO MAX En este primer vistazo, la Rue de Zendaya sigue bajo la sombra de los conflictos del pasado, lidiando con la peligrosa deuda que mantiene con Laurie. Sin embargo, no todo es drama conocido, ya que el tráiler introduce a un misterioso personaje que demuestra un interés particular en la joven.

euphoria 3 (2) Sharon Stone y Rosalía encabezan la lista de los nuevos y sorprendentes fichajes para la temporada 3. HBO MAX La apuesta de HBO para esta entrega es ambiciosa y constará de un total de 8 episodios. El gran desembarco en la grilla será el próximo domingo 12 de abril a las 22 horas, manteniendo la clásica modalidad de estrenar un capítulo por semana para alimentar el hype.

euphoria 3 (1) El primer tráiler oficial de "Euphoria" confirma el estreno mundial para el próximo 12 de abril por HBO. HBO MAX La lista de figuras que regresan para esta tercera parte de la serie es un verdadero Dream Team de Hollywood: Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane y Martha Kelly retoman sus icónicos roles. Pero la verdadera bomba informativa reside en las incorporaciones que se suman al set de grabación.