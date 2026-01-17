Presenta:

Mdz Show

|

EUPHORIA

¡Bomba en HBO MAX! Cuándo estrena la temporada 3 de Euphoria y el impactante cambio de Rue

El tráiler oficial de Euphoria adelanta el destino de Rue y confirma a figuras internacionales como Rosalía en un elenco que es puro fuego.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Vuelve Zendaya con la tercera temporada de Euphoria. / HBO MAX

Vuelve Zendaya con la tercera temporada de Euphoria. / HBO MAX

El mundo de las series se detuvo el miércoles 14 de enero con una noticia que sacudió todas las plataformas. Tras una espera que parecía eterna, HBO finalmente liberó el primer tráiler oficial de la tercera temporada de Euphoria, confirmando lo que los fanáticos tanto ansiaban.

Euphoria season 3 - trailer

La serie que redefinió el drama juvenil regresa con un cambio de aire total: el adelanto deja en evidencia un rotundo salto temporal de cinco años, trasladando la acción fuera de los pasillos de la secundaria para mostrar a los protagonistas en una faceta adulta y mucho más cruda.

Te Podría Interesar

Rue y Laurie se reencuentran en la vuelta de Euphoria

euphoria 3 (3)
Zendaya regresa como Rue en una versi&oacute;n mucho m&aacute;s madura tras el salto temporal de cinco a&ntilde;os.

Zendaya regresa como Rue en una versión mucho más madura tras el salto temporal de cinco años.

En este primer vistazo, la Rue de Zendaya sigue bajo la sombra de los conflictos del pasado, lidiando con la peligrosa deuda que mantiene con Laurie. Sin embargo, no todo es drama conocido, ya que el tráiler introduce a un misterioso personaje que demuestra un interés particular en la joven.

euphoria 3 (2)
Sharon Stone y Rosal&iacute;a encabezan la lista de los nuevos y sorprendentes fichajes para la temporada 3.

Sharon Stone y Rosalía encabezan la lista de los nuevos y sorprendentes fichajes para la temporada 3.

La apuesta de HBO para esta entrega es ambiciosa y constará de un total de 8 episodios. El gran desembarco en la grilla será el próximo domingo 12 de abril a las 22 horas, manteniendo la clásica modalidad de estrenar un capítulo por semana para alimentar el hype.

euphoria 3 (1)
El primer tr&aacute;iler oficial de "Euphoria" confirma el estreno mundial para el pr&oacute;ximo 12 de abril por HBO.

El primer tráiler oficial de "Euphoria" confirma el estreno mundial para el próximo 12 de abril por HBO.

La lista de figuras que regresan para esta tercera parte de la serie es un verdadero Dream Team de Hollywood: Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane y Martha Kelly retoman sus icónicos roles. Pero la verdadera bomba informativa reside en las incorporaciones que se suman al set de grabación.

Entre los nombres confirmados destacan figuras de la talla de Sharon Stone y la sensación de la música española, Rosalía, quienes se integran a un elenco multitudinario que promete cruzar fronteras generacionales.

euphoria 3
El elenco original se mantiene firme para cerrar los arcos narrativos que quedaron abiertos en la segunda entrega.

El elenco original se mantiene firme para cerrar los arcos narrativos que quedaron abiertos en la segunda entrega.

Con la fecha marcada en el calendario para el otoño argentino, la cuenta regresiva para el 12 de abril ya comenzó. La expectativa es total, especialmente para ver cómo el director Sam Levinson maneja el paso del tiempo y las nuevas dinámicas de poder entre los protagonistas. Euphoria vuelve dispuesta a reclamar su trono en el prime time del domingo.

Archivado en

Notas Relacionadas