Rosalía irrumpe en Euphoria y sacude la tercera temporada

El estreno ya tiene fecha y el tráiler cumplió su misión. La conversación está instalada. Euphoria vuelve y lo hace con Rosalía.

Euphoria regresa con su tercera temporada y el tráiler dejó una sorpresa inesperada. Rosalía aparece en pantalla. Tras meses de espera, HBO mostró imágenes nuevas y confirmó estreno el 12 de abril. La artista española debuta en televisión dentro de una serie que marca tendencia global con alcance masivo y expectativa alta previa.

Rosalía cumple un sueño El avance reveló poco de la trama, pero lo suficiente para generar ruido. Rosalía aparece y su personaje se mueve dentro de un cabaret y se dedica al pole dance. Aún no hay confirmación sobre la duración de su participación. Algunos hablan de un cameo, otros apuestan por un arco más amplio. Lo cierto es que comparte plano con Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. Ese cruce elevó el interés por la nueva temporada desde el primer minuto.

Embed - Trailer Para Rosalía, este proyecto tiene un valor especial. La cantante confesó que Euphoria fue una de sus series favoritas en los últimos años. Formar parte del elenco representó un reto actoral distinto a todo lo previo en su carrera artística.