Inés Estévez publicó un chiste de Navidad que apuntó contra el Gobierno de Javier Milei

Un polémico posteo en redes sociales encendió el debate durante las fiestas. La reconocida artista utilizó el humor ácido para visibilizar una lucha urgente y personal.

En plena celebración de la Navidad, la escena artística nacional se vio sacudida por una publicación cargada de sátira y contenido político. Inés Estévez utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con la coyuntura actual del país. La acción no tardó en volverse tendencia, reflejando el clima de tensión que rodea a ciertos sectores sociales frente a las nuevas directrices gubernamentales.

El foco del conflicto radica en la posible modificación de normativas que protegen a sectores vulnerables. La actriz, cuya voz se ha vuelto un referente en la materia, compartió una ilustración que cuestiona la viabilidad de garantizar derechos fundamentales en el presente escenario político. En la imagen, un diálogo entre un niño y un personaje navideño sintetiza su postura: “¿Qué querés para Navidad?”, indaga Santa; “Un unicornio”, pide el pequeño. Ante el pedido de realismo, el niño solicita: “Un gobierno que no viole mis derechos”.

El fuerte mensaje de Inés Estévez sobre la ley de discapacidad 720 (18) La publicación de Navidad que la actriz en su cuenta de Instagram. La resolución del chiste culmina con una frase que subraya la desesperanza frente a la gestión actual: “¿De qué color querés el unicornio?”. Esta ironía no es aislada, sino que se enmarca en una resistencia activa contra el recorte de beneficios y la desregulación de prestaciones básicas. Para la protagonista de esta noticia, la defensa de estas leyes no es solo una postura ideológica, sino un compromiso cotidiano.

La lucha de Inés Estévez por los derechos y la inclusión Inés Estévez Inés Estévez es una referente activa en la defensa de los derechos para personas con discapacidad. Foto: Archivo MDZ La trayectoria de la actriz ha estado marcada por una transparencia total respecto a su vida privada y la crianza de sus hijas. Como madre de dos niñas con discapacidad, su preocupación por la derogación de marcos legales específicos es constante. Su activismo busca derribar las barreras que el sistema impone, denunciando que las políticas de ajuste impactan de manera directa en la autonomía y la salud de quienes más apoyo necesitan del Estado.