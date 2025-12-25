Un conocido mediático encontró un nido de ratas en su habitación y lo acusaron de sucio: "Ni Pettinato..."
La secuencia se dio hace unos días y ocasionó una mezcla de risas y críticos comentarios respecto a la situación. El mediático se mostró preocupado.
Este mediático ha vuelto a demostrar que su cotidianidad puede superar cualquier guion de ficción. El mediático se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras publicar un video donde lo que comenzó como el intento de capturar un roedor terminó en el hallazgo de una colonia entera dentro de su propio dormitorio.
“Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”, advirtió Guido Süller en sus redes, mientras intentaba lidiar con la dramática situación que lo dejó al borde del colapso.
Te Podría Interesar
El video que generó todo tipo de emociones
El conflicto se desató cuando Süller, asistido por otra persona, intentó desalojar a una rata que se había refugiado en un placard. Sin embargo, al desplazar las prendas y objetos personales, el panorama se tornó asqueroso: no era un ejemplar solitario, sino un nido rebosante de crías.
“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó el actor al percatarse de que el animal había formado una familia entre sus pertenencias. Entre gritos y movimientos erráticos, Guido no pudo ocultar su asco y lanzó una frase que alimentó las burlas en la red: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”.
La viralización del registro no solo despertó el humor de algunos seguidores, sino que desató una oleada de juicios implacables. Muchos usuarios cuestionaron duramente la higiene del hogar de Süller, comparando la presencia de plagas con situaciones extremas de otros famosos: "Ni Homero Pettinato se atrevió a tanto", expresó una seguidora.