Un conocido mediático encontró un nido de ratas en su habitación y lo acusaron de sucio: "Ni Pettinato..."

La secuencia se dio hace unos días y ocasionó una mezcla de risas y críticos comentarios respecto a la situación. El mediático se mostró preocupado.

El video de un mediático que se viralizó en estos días, disparó punzantes comentarios. Foto: archivo.

Este mediático ha vuelto a demostrar que su cotidianidad puede superar cualquier guion de ficción. El mediático se convirtió en el centro de una fuerte polémica tras publicar un video donde lo que comenzó como el intento de capturar un roedor terminó en el hallazgo de una colonia entera dentro de su propio dormitorio.

“Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”, advirtió Guido Süller en sus redes, mientras intentaba lidiar con la dramática situación que lo dejó al borde del colapso.

El video que generó todo tipo de emociones Embed - Un reconocido conductor encontró un nido de ratas en su habitación y lo acusaron de sucio: "Ni Pettinato..." El conflicto se desató cuando Süller, asistido por otra persona, intentó desalojar a una rata que se había refugiado en un placard. Sin embargo, al desplazar las prendas y objetos personales, el panorama se tornó asqueroso: no era un ejemplar solitario, sino un nido rebosante de crías.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó el actor al percatarse de que el animal había formado una familia entre sus pertenencias. Entre gritos y movimientos erráticos, Guido no pudo ocultar su asco y lanzó una frase que alimentó las burlas en la red: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”.