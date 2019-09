Increíble olvido y confusión de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tuvo un increíble olvido cuando dialogó con un cronista de Pamela a la tarde (América) sobre su futuro en la televisión el año que viene, y volvió a afirmar que se encuentra muy golpeada por la muerte de su hermano, el reconocido cineasta José Martínez Suárez, acontecida en el mes de agosto.

“¿Todo esto la llevó a pensar en dejar la tele? ¿Este podría ser su último año en la televisión?”, le preguntó el notero del programa conducido por Pamela David a La Chiqui, que se mostró sorprendida ante su consulta y negó pensar en ponerle un punto final a su carrera.

“¡No! ¿De dónde salió eso?”, contesto la diva, constituyendo así una respuesta llamativa debido a que ella misma fue quien afirmó dudar sobre si seguir con sus almuerzos y cenas el próximo año.

El domingo pasado, Legrand reveló que no tiene decidido aún si continuar o no con su ciclo debido a que se siente muy cansada, y lo dijo al aire en su mesa cuando dialogaba con una de sus invitadas, la periodista Susana Roccasalvo.

“Me imagino que vamos a seguir contando con vos en el 2020, ¿no?”, le preguntó la conductora de El Nueve a Mirtha, a lo que ella replicó revelando su indecisión. "No sé. Hace mucho que no descanso, mucho, más de un año. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires", explicó La Chiqui, en referencia a su clásica temporada de verano que realiza desde un reconocido hotel de “La Feliz”.

Además de la inesperada desatención respecto a una declaración propia que ocurrió días atrás, la diva también contó que su continuidad al aire depende de ella, y que en las próximas horas se reunirá con Adrián Suar y Pablo Codevila, el director de programación y el gerente de contenidos de El Trece, respectivamente.

Durante la semana pasada, desde la emisora le confirmaron a Exitoína que Legrand está en sus planes para el año que viene. "La relación no está resentida ni mucho menos y ya están en conversaciones para el año que viene. El canal quiere que siga. Y lo de Mar del Plata forma parte de las mismas negociaciones porque ya sería la temporada 2020", explicaron fuentes de la señal perteneciente al Grupo Clarín.

Fuente: Exitoína