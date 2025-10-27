Presenta:

"Hippie maravilloso": Julián Weich mostró la casa de barro sustentable de su hijo Momo en Córdoba

La vivienda del hijo de Julián Weich fue construida con técnicas de bioconstrucción, madera reciclada y principios de permacultura.

Julián mostró la casa de su hijo. / Instagram

El reconocido conductor Julián Weich sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar el hogar de su hijo, Jerónimo “Momo” Weich. Se trata de una casa de barro ubicada en las sierras de Córdoba, que no solo es una vivienda, sino un reflejo palpable de un estilo de vida completamente sustentable y conectado con la naturaleza.

El hogar sustentable de Jerónimo Weich

Con una mezcla de orgullo y humor, Julián Weich calificó a su hijo de 31 años como un ser fuera de lo común. “Mi hijo es un hippie maravilloso”, comentó entre risas mientras mostraba cada rincón del espacio. El joven diseñó y construyó su refugio utilizando principios de bioconstrucción y permacultura.

El hogar sustentable de Jer&oacute;nimo Weich.

Lo más importante del proyecto de Momo Weich fue claro: vivir de manera autosustentable y reducir al máximo el impacto ambiental. Por ello, la casa incorpora elementos diseñados para optimizar el uso de los recursos naturales. Un ejemplo de esto son los amplios ventanales, provistos de doble vidrio y mosquitero, que permiten un excelente aprovechamiento de la luz natural y aseguran la protección contra los insectos de la zona.

El hogar sustentable de Jer&oacute;nimo Weich.

El interior del hogar se distingue por ser cálido y funcional, gracias a la elección de materiales reciclados y restaurados. Las aberturas de madera fueron restauradas, y los muebles que completan la decoración también son piezas recuperadas. En cuanto a la estructura, las paredes fueron levantadas con barro y recubiertas con una fina capa impermeable para asegurar su resistencia a las condiciones climáticas de la región serrana.

El hogar sustentable de Jer&oacute;nimo Weich.

