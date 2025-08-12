En la previa del veredicto, el actor se solidarizó con la conductora quien espera una condena justa para conseguir justicia por el calvario que vivió.

El miércoles finalmente se espera que la Justicia dicte un veredicto en el juicio que enfrenta a Julieta Prandi contra Claudio Contardi. La actriz luchó por años para que la Justicia la escuche y finalmente el resultado se conocerá en las próximas horas.

El ambiente artístico y de la televisión se solidarizó con Julieta en esta búsqueda de justicia y quien habló al respecto fue Guillermo Francella. El actor trabajó con Prandi en "Poné a Francella" cuando la modelo interpretaba un personaje que hoy despierta polémica. Ella tenía 18 años y hacía el sketch de "La nena", que la catapultó a la fama y le dio varias oportunidades en el medio artístico.

"Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido", expresó Guillermo a los medios de comunicación, durante el Avant Premiere de la película "Homo Argentum" que estrenará muy pronto en los cines.

Guillermo Francella habló sobre Julieta Prandi Guillermo Francella apoyó a Julieta Prandi en medio del juicio contra Claudio Contardi Además, Francella dejó en claro que no estaba al tanto de lo que la actriz vivió hasta que se enteró del juicio contra Claudio Contardi: "Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir".