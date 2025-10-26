Giro en El Trece: Benjamín Vicuña sería el nuevo conductor estrella del canal para la temporada de verano

Benjamín Vicuña se encuentra en conversaciones avanzadas con El Trece para conducir un magazine de entretenimiento.

El panorama de la televisión abierta en Argentina podría sumar un giro inesperado, con una figura internacional encabezando la nueva gran apuesta de El Trece. El canal puso sus ojos en el actor chileno Benjamín Vicuña para que se pusiera al frente de un programa de entretenimiento.

Benjamín Vicuña a un paso de la conducción La posibilidad de ver a Benjamín Vicuña en un rol de conductor generó una gran expectativa en el mundo del espectáculo. Según los detalles filtrados, el actor estaría muy entusiasmado con la propuesta del canal.

Benjamín Vicuña conduciría en El Trece. La información fue revelada por el periodista Ale Castelo en el programa Ya fue todo (Jotax). El periodista indicó que la gerencia de El Trece estaría considerando la idea de relanzar el programa The Balls para la grilla de verano. Este ciclo ya tuvo una primera emisión, aunque sin el éxito esperado, y ahora volvería al aire tras la finalización de Buenas Noches Familia en diciembre.

Guido Kaczka Guido afuera de El Trece para el verano. Foto: captura de video/ El Trece. Lo llamativo es que el canal habría decidido prescindir de la conducción de Guido Kaczka, quien estuvo al frente de la primera temporada del ciclo, y habría contactado directamente al actor chileno para ocupar ese lugar. Se espera que, una vez que finalice el ciclo actual de Guido Kaczka en diciembre, Benjamín Vicuña debute en la conducción en enero.