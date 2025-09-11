Gastón Soffritti apuntó contra Cris Morena en el libro que lanzó recientemente: "Es violenta"

El conocido actor sorprendió con una serie de fuertes acusaciones de maltrato sufridos en su niñez que vinculó a la famosa creadora de contenidos infantiles.

El libro titulado Vos sí que no tenés problemas, ha servido de plataforma para que el actor Gastón Soffritti rememore una amarga experiencia profesional de su niñez, señalando a la reconocida directora de contenidos infantiles, Cris Morena, por su maltrato. Su angustioso relato se incorpora a un coro de testimonios previos de otros colegas que transitaron situaciones similares.

En la obra, el intérprete evoca a una enérgica figura femenina de cabellera rubia y ondulada, responsable de coordinar un grupo de actores jóvenes. Aunque se abstiene de realizar una mención explícita, la descripción física y el contexto temporal dejan pocas dudas sobre su identidad. Uno de los fragmentos más contundentes expresa: “Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”.

El volumen también detalla el férreo régimen disciplinario que imperaba, donde cualquier infracción era sancionada bajo un estricto mecanismo de amonestaciones. “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”, se relata, ilustrando la naturaleza implacable del entorno laboral.

Los detalles de las acusaciones de Gastón Soffritti contra Cris Morena

Estas revelaciones encuentran eco en declaraciones pasadas sobre maltrato realizadas por figuras como Eugenia Suárez, quien en una interacción pública se refirió a la productora con una ironía mordaz: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. De forma paralela, Peter Lanzani parodió en una ocasión el característico tono de voz utilizado para llamar a los actores, gritando su propio nombre de manera prolongada.