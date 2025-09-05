Qué le ayudó a Gastón Soffritti a superar los ataques de pánico

Gastón Soffritti abrió su corazón y contó que, años atrás, padeció de ataques de pánico en la época en la que que grababa Graduados. Se produjo en 2012 y la trama giraba en torno a un grupo de amigos del secundario que se reúnen años después de egresar en 1989. Él interpretaba al hijo de la protagonista, Nancy Dupláa.

La tira se caracteriza por su uso de nostalgia de los años 80, música de la época, cameos de músicos argentinos y el abordaje de temas como el acoso escolar y los derechos LGBT, lo que la convirtió en un fenómeno y ganadora de múltiples Premios Martín Fierro, incluyendo el de Oro.

En Puro Show, Gastón Sofritti contó lo que vivió en aquella época. "Yo tuve ataques de pánico mientras hacía Graduados, esas cosas a veces pasan cuando mejor te está yendo. Creo que cuando estás abajo, no hay más abajo, pero cuando estás arriba es muy difícil de manejar. El éxito es algo muy efímero, o por lo menos en ese momento yo era chico, tenía 20 años, venía de cosas fuertes, parecía que tenía todo pero eso no alcanza para vivir y estar bien", reveló.

Y añadió: "Una vez me perdí a veinte cuadras de mi casa, tuve un ataque de pánico, y no sabía dónde estaba. Me perdí por completo".

