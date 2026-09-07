Gastón Edul confesó la verdad detrás del supuesto video íntimo con Nati Jota: "Dos millones de..."

El fin de semana armó revuelo tras la aparición de contenido explícito que vinculaba a los periodistas: los detalles.

Durante las últimas horas, X se convirtió en el terreno de una supuesta filtración: la existencia de un presunto video íntimo explícito que involucraba a Gastón Edul y Nati Jota. Sin embargo, detrás del frenesí de comentarios y retuits, lo sucedido habría sido impulsado por perfiles buscando rédito económico.

El fenómeno no explotó de manera orgánica. Según diversos análisis, la tendencia advirtió un patrón repetitivo en las publicaciones. Frases calcadas como "Yo estaba re tranqui chusmeando y de la nada me sale el video" o "Cuando la gente vea el video filtrado van a volverse locos" inundaron el inicio de la página en cuestión de minutos, logrando instalar la conversación sin aportar pruebas reales.

El contenido audiovisual en cuestión, un breve fragmento de pocos segundos donde no se distinguen rostros ni rasgos específicos, encendió las alarmas sobre el uso de material descontextualizado o directamente generado mediante herramientas de Inteligencia Artificial. Pero el motor principal no fue únicamente la curiosidad del público, sino el interés económico: la inmensa mayoría de las cuentas que impulsaron la versión cuentan con la suscripción paga de X (la tilde azul), un sistema que recompensa monetariamente el volumen de impresiones e interacciones logradas.

La palabra de Gastón Edul Tras horas de especulaciones que salpicaron a Nati Jota, Edul decidió poner un freno. Lo hizo durante el streaming de Davo Xeneize, donde se refirió sin rodeos a la polémica.

"No pueden creer cualquier cosa que aparezca en Twitter, en serio. Yo me río y no me afecta porque es totalmente falso", afirmó. Sorprendido por la magnitud que cobró el tema tras levantarse con "dos millones de mensajes", lanzó una advertencia sobre la liviandad con la que se consume contenido en la era digital: "No pueden comerse cualquier fake... Un día van a inventar algo importante y grave de verdad y todos van a creer que es real".